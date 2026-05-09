Centro sportivo Biavati, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore:  “Promuoveremo un incontro con il presidente del Tribunale”

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa ieri della comunicazione del presidente del Tribunale Civile; l’obiettivo del Comune, come abbiamo detto sin dal primo momento, è quello di rientrare in possesso del proprio bene, fare gli investimenti che servono per riaprire in sicurezza e restituire prima possibile ai cittadini la disponibilità dell’impianto. Ricordo che il centro sportivo Biavati è stato chiuso per tutelare l’incolumità dei cittadini a fronte di gravi inadempienze del gestore, che hanno portato anche alla revoca della concessione, peraltro prima della procedura di liquidazione giudiziale della stessa società. In questo momento abbiamo sicuramente una posizione diversa dal Tribunale, dovuta anche alle diverse prerogative che abbiamo rispetto a quelle del Tribunale civile, ma ritengo ci sarà modo di approfondire e chiarire le reciproche posizioni. Promuoveremo un incontro con il presidente del Tribunale, credo sia importante confrontarsi anche nel merito, con il consueto spirito di leale collaborazione tra istituzioni, che non deve mai mancare”.

Così il Sindaco di Bologna Matteo Lepore in una nota stampa.

(9 maggio 2026)

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