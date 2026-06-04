Bologna. Turrita d’oro a Zohran Mamdani. Il video messaggio del sindaco di New York

Oggi dalle 20.45, durante la serata inaugurale del Bologna Portici Festival in Piazza Maggiore, verrà trasmesso il video messaggio del primo cittadino di New York, nell’ambito del primo Portici Talks che vedrà la partecipazione di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e presidente di ALI – Autonomie Locali Italiane e Matteo Lepore che premierà i Sindaci vincitori della prima edizione del Premio ALI Francesco Zanardi.

“Il messaggio del sindaco di New York – afferma il sindaco Matteo Lepore – conferma l’importanza di Bologna a livello internazionale. Con il sindaco Mamdani condividiamo una visione e progetti che traggono ispirazione anche dalla storia della nostra terra. Mamdani ha più volte citato come sua figura ispiratrice il sentore italo americano Vito Marcantonio, che nella New York del primo ‘900 fu un leader attento ai bisogni della popolazione, politico di strada, come anche il sindaco Fiorello LaGuardia, figura progressista e molto amata per le sue riforme nel campo del welfare e del lavoro. Molte sono le assonanze e probabilmente anche i legami che il contesto politico newyorkese di allora aveva con il loro contemporaneo Francesco Zanardi, il primo sindaco socialista della nostra città, al quale nel dopo guerra seguirono tra gli altri figure come Dozza e Zangheri, citate nel suo video. Mamdani si è più volte definito un Sindaco socialista e sta portando avanti scelte molto forti nel campo della redistribuzione fiscale per ridurre le disuguaglianze e ampliare le opportunità a tutta la popolazione. Quando, alcuni mesi fa, ho incontrato la nuova Amministrazione di New York per invitare il Sindaco a Bologna, abbiamo trovato molte affinità, dalle iniziative per la lotta alla povertà tramite gli empori solidali, le cucine popolari e i nostri servizi municipali per il welfare, al forte sostegno per un trasporto pubblico accessibile: infatti, a Bologna, Il 95% degli abbonati annuali è agevolato e il 57% è totalmente gratuito. Altre affinità ci sono con il nostro Piano per l’abitare, l’obiettivo di azzeramento delle liste d’attesa nei nidi o il rafforzamento dei servizi sanitari nei quartieri. Oggi, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, rilanciamo questa amicizia e sfida, in occasione del Festival dei Portici e dei 110 anni dalla fondazione a Bologna della Lega dei comuni socialisti, l’attuale ALI”.

(4 giugno 2026)

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