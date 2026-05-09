Contrasto alla microcriminalità e all’immigrazione irregolare: la Polizia di Stato di Bologna ha effettuato 11 espulsioni nell’ultima settimana

Prosegue con determinazione l’attività della Polizia di Stato di Bologna nel contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e al degrado urbano, attraverso un monitoraggio costante del territorio e una gestione rigorosa delle irregolarità. L’azione di controllo del territorio garantisce una risposta immediata alle criticità generate da soggetti irregolari dediti alla microcriminalità e ai reati predatori, come taccheggi, furti con destrezza, molestie, le cui condotte alimentano un clima di incertezza e disturbo tra i cittadini bolognesi.

L’efficacia di questa presenza capillare si evince anche in due interventi, effettuati l’8 maggio scorso in via Lame, dove gli agenti del Commissariato Due Torri – San Francesco hanno intercettato e bloccato un cittadino rumeno di 31 anni, con precedenti, e irregolare sul territorio nazionale, subito dopo che questi aveva asportato occhiali di valore da un esercizio commerciale. Poco più tardi, in via San Donato, una volante dell’U.P.G.S.P. è intervenuta per contenere un cittadino tunisino di 21 anni, anch’egli irregolare, che in stato di alterazione alcolica molestava avventori e commercianti. In entrambi i casi, i soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e immediatamente messi a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per le procedure di rito, a conferma di una filiera operativa che dalla prevenzione su strada conduce all’allontanamento effettivo dei soggetti pericolosi o irregolari. Questi risultati, cui contribuisce nel loro complesso anche l’Arma dei Carabinieri, si inseriscono nel quadro organico dei servizi di controllo del territorio, cui si aggiungono i servizi “ad alto impatto” predisposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e attuati con ordinanza del Questore di Bologna. Tale strategia mira a fronteggiare in modo sistemico l’immigrazione irregolare e le sue ricadute sulla sicurezza urbana, rappresentando uno strumento concreto con cui l’Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato tutela la comunità.

Il bilancio complessivo dell’ultima settimana testimonia l’intensità di questo impegno che ha condotto ad allontanare 11 soggetti dal territorio: sono stati, infatti, eseguiti 8 accompagnamenti presso i Centri per il Rimpatrio (CPR) e 3 rimpatri diretti con accompagnamento alla frontiera. Questi numeri si aggiungono al bilancio complessivo che, dunque, da gennaio 2026 ha visto il comparto immigrazione della Polizia di Stato effettuare nr. 37 accompagnamenti di stranieri irregolari presso i diversi Centri per il Rimpatrio distribuiti sul territorio e nr. 13 rimpatri eseguiti direttamente alla frontiera, per un totale di 50 soggetti, dediti ad attività criminali, allontanati dal territorio bolognese.

(9 maggio 2026)

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