Ondate di calore: Numero Verde gratuito attivo dal 1° giugno

Alla luce delle elevate temperature registrate già in questi giorni, l’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare a lunedì 1° giugno, e non dal 15 giugno come negli anni precedenti, l’attivazione del servizio di supporto telefonico previsto dal progetto “Prevenzione delle ondate di calore”, promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, ARPAE Emilia-Romagna, Lepida S.c.p.A., le associazioni di volontariato e le farmacie del territorio bolognese.

L’attivazione anticipata del servizio ha l’obiettivo di rafforzare fin da subito le misure di prevenzione e tutela rivolte in particolare alle persone anziane e fragili.

Il Numero Verde gratuito 800 562 11 sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, su tutto il territorio dell’Azienda USL di Bologna. Il servizio offre informazioni, consigli utili e orientamento sulle misure di prevenzione da adottare durante le ondate di calore e sulle forme di sostegno attivate dalla rete dei servizi pubblici e del volontariato.

Dal 15 giugno, come ogni anno, verranno inoltre attivati gli altri servizi di supporto e prevenzione previsti dal progetto, tra cui l’assistenza domiciliare, l’attività di monitoraggio e tutela, l’accompagnamento a visite mediche e per il disbrigo di pratiche, la di spesa e farmaci a domicilio.

Inoltre, come sempre, i cittadini over 65 in condizione di fragilità sanitaria individuati dall’Azienda USL di Bologna riceveranno dal Comune una lettera informativa sul progetto, con il Numero Verde e i consigli utili per affrontare in sicurezza le giornate più calde.

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“Le temperature elevate – afferma l’assessora al Welfare Matilde Madrid – rappresentano un rischio concreto soprattutto per le persone anziane e per chi vive condizioni di fragilità sanitaria o sociale. Per questo abbiamo scelto di anticipare l’attivazione del Numero Verde, rafforzando fin da subito le misure di prevenzione e supporto. Informare, orientare e attivare una rete di prossimità significa mettere a disposizione delle persone un punto di riferimento nei momenti di maggiore bisogno. È un lavoro che tiene insieme servizi pubblici, volontariato e comunità e che ci aiuta a proteggere chi è più esposto agli effetti delle ondate di calore”.

(31 maggio 2026)

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