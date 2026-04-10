A Bologna la Soka Gakkai posa la prima pietra del nuovo Centro culturale

Si è svolta venerdì 10 aprile 2026 a Bologna, la cerimonia di posa della prima pietra della nuova sede regionale dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, sede destinata a diventare un punto di riferimento per i fedeli dell’Emilia-Romagna (oltre 10mila in tutta la regione, oltre 2.600 solo a Bologna) e luogo di incontro e dialogo, coniugando spiritualità e sostenibilità.

Durante la cerimonia sono state simbolicamente posate venti pietre, provenienti da tutte le regioni italiane, a rappresentare l’unità e la diffusione della comunità buddista sul territorio nazionale.

All’evento hanno partecipato Alberto Aprea, presidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile, insieme ai rappresentanti dell’impresa IBA Centromeridionale, all’architetto Enrico Iascone e all’ingegnere Sara Mazzoli dello studio Fèr-design, responsabile del progetto.

Il nuovo Centro sorgerà in via Zanardi 327 – scrive Il Nuovo Rinascimento, una delle riviste ufficiali della Soka Gakkai italiana – in un’area compresa tra l’autostrada e il centro abitato della Noce, in precedenza occupata da un vivaio dismesso. L’intervento interessa una superficie complessiva di circa 53.000 metri quadrati, caratterizzata da una significativa valenza ambientale: circa 30.000 metri quadrati, oggi assimilabili a bosco per la vegetazione sviluppatasi nel tempo, saranno interamente preservati e sottoposti a soli interventi di manutenzione. La restante area, pari a circa 20.000 metri quadrati, ospiterà il complesso edilizio, dotato di colonnine per la ricarica elettrica, un percorso ciclopedonale, un giardino e viali alberati con oltre 190 nuove piantumazioni. Il progetto prevede la demolizione dell’edificio esistente e la realizzazione di una nuova struttura di circa 1.500 metri quadrati e la realizzazione di una nuova costruzione in due macro-blocchi: un auditorium da circa 600 posti e una seconda struttura costruita in opera, che accoglierà foyer, due sale da 80 e 25 posti, una sala riunioni, uffici e spazi per l’archivio. All’esterno è prevista la realizzazione di un parcheggio da 108 posti, anche con soluzioni a basso impatto come il prato armato, e di un ampio parco alle spalle dell’edificio. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: l’intervento prevede un edificio nZEB (a energia quasi zero), sistemi di raccolta e riuso delle acque meteoriche, l’impiego di materiali riciclati — inclusi gli inerti derivanti dalla demolizione — e coperture a verde. Il progetto, riconosciuto di pubblica utilità, sarà completato entro ottobre 2027.

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L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai conta oggi oltre centomila fedeli in Italia ed è tra le confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano in virtù della Legge di Intesa approvata dal Parlamento il 14 giugno 2016. L’ente riunisce coloro che praticano il Buddismo insegnato da Nichiren Daishonin ed è parte della Soka Gakkai Internazionale, impegnata a livello globale nella promozione della pace, della cultura e dell’educazione, oltre che negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, nell’abolizione delle armi nucleari e nella difesa dei diritti umani.

(11 aprile 2026)

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