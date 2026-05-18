Sisma 2012. Nel 14° anniversario del terremoto in Emilia mercoledì 20 maggio si riunisce a Cento (Fe) il Comitato istituzionale

2012-2026: a 14 anni dalle due scosse che colpirono l’Emilia il 20 e 29 maggio, la Regione fa il punto sulla ricostruzione pubblica e privata, sui progetti completati e quelli in corso e sulle nuove norme nazionali che hanno preso a modello l’esperienza emiliano-romagnola. L’appuntamento è per mercoledì 20 maggio, alle 11, nella Pinacoteca Guercino di Cento, nel Ferrarese. In programma il Comitato istituzionale dei Comuni colpiti dal terremoto, presieduto dal presidente della Regione e commissario alla Ricostruzione, Michele de Pascale. Presenti anche l’assessore con delega alla ricostruzione delle aree colpite, Davide Baruffi, e il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi.

(18 maggio 2026)

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