Contrasto alle povertà. Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna inaugura a Imola (Bo) la nuova sede direzionale-amministrativa

Un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita di Banco Alimentare Emilia-Romagna Ets, che da anni lavora per contrastare la povertà alimentare sul territorio. L’ultimo traguardo è rappresentato dall’inaugurazione del ‘progetto Zello’, nuova sede direzionale-amministrativa di Banco accanto al centro logistico di Imola, nel Bolognese.

“Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, imprese e organizzazioni non profit può fare la differenza nella lotta alla povertà alimentare e nel sostegno alle persone in difficoltà- afferma l’assessora regionale con delega al contrasto alle povertà, Elena Mazzoni-. Il compimento di questo progetto rappresenta un passo in avanti a beneficio nell’organizzazione quotidiana del supporto tangibile alle persone più fragili”.

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato dal 2019 quasi 474mila euro a sostegno di Banco Alimentare Emilia-Romagna Ets attraverso bandi per il recupero e lo stoccaggio di beni alimentari e per gli empori e le mense solidali.

Il progetto Zello ha permesso di unire gli uffici amministrativi regionali e il centro logistico, migliorando l’efficienza operativa e consentendo di accogliere e accompagnare con maggiore cura gli operatori delle organizzazioni convenzionate.

Banco Alimentare Emilia-Romagna Ets è una delle 7 organizzazioni partner nazionali che ricevono prodotti per conto di Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e distribuisce i beni raccolti a una rete di 750 realtà, tra cui empori solidali, associazioni e parrocchie.

(31 maggio 2026)

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