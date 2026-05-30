Donata al Comune di Bologna una statua in ricordo di Giovanni Bersani

La Giunta nei giorni scorsi ha approvato l’accettazione della donazione di una statua di Giovanni Bersani (1914-2014) da parte della Fondazione Giovanni Bersani Nord-Sud per la solidarietà internazionale. La statua, una scultura in marmo bianco di Carrara, è stata realizzata dal maestro Dario Tazzioli di Frassinoro (Modena) e verrà installata nel pubblico Giardino Giovanni Bersani, in via della Liberazione 1.

“È stato un costruttore instancabile di legami – sottolinea il sindaco Matteo Lepore -, anche nei comuni più piccoli della nostra area metropolitana. Un uomo che ha attraversato quasi un secolo di storia portando sempre con sé un’idea molto semplice: che occorresse migliorare la vita delle persone a partire dagli ultimi, mutualizzando i problemi. Giovanni Bersani ci ha insegnato che bisogna cooperare per affrontare le grandi questioni, per questo rappresenta a mio parere quello che Bologna vuole e potrà essere nel futuro”.

“Ho sempre pensato che le testimonianze alla verità e al bene, l’impegno per la pace, per la solidarietà e cooperazione tra le persone siano esempi da far conoscere e trasmettere anche alle generazioni future – è il commento di Francesco Tosi, presidente della Fondazione Giovanni Bersani e di CEFA -. La statua di Giovanni Bersani ricorderà nel tempo l’impegno intelligente ed efficace di questo grande uomo per la giustizia e la difesa della dignità di ogni persona”.

Avvocato bolognese, Bersani fu partigiano dopo l’8 settembre 1943 e protagonista della vita politica e sociale del Paese nel dopoguerra. Parlamentare dal 1948 al 1978 e successivamente membro del Parlamento europeo, si è distinto anche per il suo impegno nella cooperazione internazionale e nel sostegno ai Paesi in via di sviluppo. Fu fondatore del CEFA (Comitato Europeo per la formazione e l’agricoltura), impegnato nella promozione di progetti di sviluppo e solidarietà a livello globale. Contribuì inoltre alla nascita del CICA (Consorzio Interprovinciale Cooperative Agricole), realtà fondamentale nel contesto bolognese, e del Movimento Cristiano Lavoratori. Nel 2011 venne proposto per il Nobel per la Pace.

A Giovanni Bersani, a marzo, è stato intitolato uno scranno della Sala del Consiglio comunale.

(30 maggio 2026)

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