Alex Zanardi, il cordoglio del sindaco Matteo Lepore. Lutto cittadino per il 5 maggio

“Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita. Anche per questo il Comune di Bologna gli conferì il Nettuno d’oro nel 2012 (al link il discorso pronunciato da Alex Zanardi nell’occasione): per aver “dimostrato di essere un grande campione nella vita e nello sport, e grazie al suo impegno nel sociale ha ridato speranza a molte persone disabili, diventandone punto di riferimento”.

Il più profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tantissimi tifosi. Bologna saprà ricordarlo degnamente”.

In occasione dei funerali di Alex Zanardi, previsti per il 5 maggio, il Comune di Bologna ha proclamato il lutto cittadino.

(2 maggio 2026, ultimo aggiornamento 3 maggio)

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