Alex Zanardi, il cordoglio del sindaco Matteo Lepore. Lutto cittadino per il 5 maggio

“Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita. Anche per questo il Comune di Bologna gli conferì il Nettuno d’oro nel 2012 (al link il discorso pronunciato da Alex Zanardi nell’occasione): per aver “dimostrato di essere un grande campione nella vita e nello sport, e grazie al suo impegno nel sociale ha ridato speranza a molte persone disabili, diventandone punto di riferimento”.
Il più profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tantissimi tifosi. Bologna saprà ricordarlo degnamente”.
In occasione dei funerali di Alex Zanardi, previsti per il 5 maggio, il Comune di Bologna ha proclamato il lutto cittadino.
Teatri di Vita lancia il bando per la quinta edizione de “La Cicala d’Oro”, tema “Intelligenza Artificiosa”
Teatri di Vita organizza la quinta edizione del Premio LA CICALA D’ORO, dedicato alla memoria di Roberto Cimetta,... →
(2 maggio 2026, ultimo aggiornamento 3 maggio)
Gli Incontri di Sant’Antonino, un crowdfunding per trasporti solidali a Bologna
L’associazione gli Incontri di Sant’Antonino APS ha lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso per sostenere un importante progetto di trasporto solidale per... →
©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata