Gli Incontri di Sant’Antonino, un crowdfunding per trasporti solidali a Bologna

L’associazione gli Incontri di Sant’Antonino APS ha lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso per sostenere un importante progetto di trasporto solidale per coloro che vivono storie di fragilità e di speranza che spesso restano inascoltate. Per molte persone, arrivare a una visita medica, a un ufficio INPS o a un servizio sociale è un ostacolo insormontabile. Con questa campagna l’APS intende raccogliere 20.000 € per istituire un fondo di “trasporti solidali”: una risorsa dedicata a garantire trasporti sicuri e un primo supporto psicologico a persone fragili che rischiano di restare escluse dai servizi essenziali.

Per aderire potete cliccare il link e una volta sulla pagina scegliere l’opzione preferita.

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