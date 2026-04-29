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Gli Incontri di Sant’Antonino, un crowdfunding per trasporti solidali a Bologna

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L’associazione gli Incontri di Sant’Antonino APS ha lanciato un crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso per sostenere un importante progetto di trasporto solidale per coloro che vivono storie di fragilità e di speranza che spesso restano inascoltate. Per molte persone, arrivare a una visita medica, a un ufficio INPS o a un servizio sociale è un ostacolo insormontabile. Con questa campagna l’APS intende raccogliere 20.000 € per istituire un fondo di “trasporti solidali”: una risorsa dedicata a garantire trasporti sicuri e un primo supporto psicologico a persone fragili che rischiano di restare escluse dai servizi essenziali.
Per aderire potete cliccare il link e una volta sulla pagina scegliere l’opzione preferita.

 

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