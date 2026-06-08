“Cuore di… Ipotesi d’amore”. Teatri di Vita nelle settimane del Pride con film e spettacoli a tematica LGBTQIA+

Sedici film, 16 cortometraggi, due spettacoli e una lettura scenica, per esplorare le “ipotesi d’amore”, nella quarta edizione della rassegna dedicata a identità, orientamento sessuale e questioni di genere, ideata da Teatri di Vita nelle settimane che ricordano il 28 giugno, giorno storico del Pride.

Un’occasione di incontro con lo spettacolo dal vivo e di conoscenza delle nuove tendenze della cinematografia internazionale sulle tematiche LGBTQIA+, con opere pluripremiate nel panorama dei maggiori festival (da Cannes a Berlino), anche in anteprime nazionali, attraversando una miriade di storie e temi: dalla scoperta della sessualità nell’adolescenza allo sguardo sugli anziani omosessuali; dalle identità transessuali e intersessuali all’affermazione dell’amore lesbico; dalle sperimentazioni queer alle seduzioni del BDSM; dal confronto con gli ambienti macho dei camionisti alla celebrazione del 30esimo anniversario della morte di Dario Bellezza, fino al Queer Cinema for Palestine “No Pride in Genocide”.

Ci saranno film in prima italiana (“The good manners” e “Moss Agate”) ed europea (“Other People’s Bodies”, versione queer del celebre “La piscina” con Alain Delon). E a teatro, tornano gli spettacoli “evə” di Andrea Adriatico (15-17 giugno) e “Salvami, mostro” di Lorenzo Balducci (18 giugno), con la lettura scenica di un emozionante testo di Elise Wilk appositamente tradotto: “Coccodrillo” con Luca Sebastiano Scelfo (19 giugno).

L’appuntamento con Cuore di… Ipotesi d’amore è a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it) da lunedì 15 a domenica 21 giugno.

“Cuore di… Ipotesi d’amore” fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena; ed è realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura; e con la complicità di Rivolta Pride.

(8 giugno 2026)

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