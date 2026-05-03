Teatri di Vita lancia il bando per la quinta edizione de “La Cicala d’Oro”, tema “Intelligenza Artificiosa”

Teatri di Vita organizza la quinta edizione del Premio LA CICALA D’ORO, dedicato alla memoria di Roberto Cimetta, rivolto ad artiste e artisti di stand-up comedy. La manifestazione avrà luogo a Teatri di Vita, Bologna, nell’ambito del festival CUOR LEGGERO (agosto 2026).Possono partecipare cittadini e cittadine di qualsiasi età e nazionalità. La partecipazione al premio è gratuita. Chi intende partecipare al concorso dovrà inviare il modulo di iscrizione reperibile sul sito teatridivita.it.

La partecipazione al concorso consta di una prima fase di preselezione che avverrà mediante la visione di un video della durata di 5 minuti, caricato su una piattaforma con link riservato.

La preselezione per la gara finale avverrà a insindacabile giudizio della direzione artistica.

La gara finale, a cui gli artisti in concorso parteciperanno a titolo gratuito, prevede esibizioni di 20 minuti da parte dell’artista di fronte alla giuria e al pubblico, in una o più serate. L’ingresso del pubblico potrà essere a pagamento, a discrezione dell’organizzazione. Il tema di quest’anno è “INTELLIGENZA ARTIFICIOSA”.

La giuria sarà formata da personalità del mondo dello spettacolo e dell’informazione. Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari a 1000 euro, più la possibilità di presentare il proprio spettacolo nella stagione di Teatri di Vita (con accordi specifici). La giuria può assegnare menzioni speciali.

Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua esibizione. Teatri di Vita non si assume responsabilità riguardo a eventuali testi, musiche, situazioni sceniche lesive di quanto previsto alle vigenti normative di legge in merito.

Qualsiasi obbligo legale inerente problemi di diritti d’autore sarà di esclusiva responsabilità dell’artista, che è unicamente responsabile per l’utilizzazione non autorizzata nei suoi lavori di idee, testi, immagini o musiche di terzi.

Le esibizioni registrate potranno essere utilizzate, integralmente o in parte, per la promozione del Premio sulle reti social, fatta salva ogni altra indicazione del concorrente.

La data ultima per l’iscrizione al concorso è 31 maggio 2026.

I risultati della selezione saranno comunicati entro il 20 giugno 2026. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo lacicaladoro@teatridivita.it.

ALBO D’ORO

2022 > John Vincent

2023 > Silvia Priscilla Bruni

2024 > Manuele Laghi

2025 > Wendy LaFortu

Teatri di Vita

Centro di Produzione Teatrale

piazzetta Sergio Secci 1 – 40132 Bologna – Italia

tel & fax (+39) 051 6199900

http://www.teatridivita.it

(3 maggio 2026)

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