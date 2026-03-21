I giovani e la voglia di andare via: viaggio in Scandinavia nel “Concerto per uno sconosciuto”. Vincitore del Premio Scenario/Alessandra Belledi

Andarsene? Viaggiare? Il Kungsleden è un cammino di 460 km nel nord della Svezia: è lì che il giovane protagonista decide di andare, lasciando tutto – lavoro, affetti, aspettative – senza sapere cosa troverà. I luoghi narrati, gli incontri e gli accadimenti sono protagonisti di un racconto in equilibrio tra autobiografia e finzione. In scena: una chitarra, una loop station, un euphonium e un corno suonati dal vivo da Giacomo Tamburini e Vittorio Simonetto. “Concerto per uno sconosciuto” di Pietro Cerchiello è lo spettacolo vincitore del Premio Scenario/Alessandra Belledi per la sfida artistica, in programma a Teatri di Vita (piazzetta Sergio Secci 1, ex via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it): venerdì 27 marzo alle ore 21, sabato 28 marzo alle ore 20 e domenica 29 marzo alle ore 17.

“Concerto per uno sconosciuto”, prodotto da Dimore Creative, conclude la stagione del Centro di Produzione Teatrale Teatri di Vita “Nutrimenti di stagione”, realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività.

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Il Kungsleden è un cammino di 460 km nel nord della Svezia, uno dei più suggestivi e ambìti dai camminatori in Europa. È lì che il giovane protagonista di Concerto per uno Sconosciuto decide di andare: un ragazzo di 26 anni che lascia tutto – lavoro, affetti, aspettative – e parte, senza sapere cosa troverà. I luoghi narrati, gli incontri e gli accadimenti sono protagonisti di un racconto in equilibrio tra autobiografia e finzione. In scena: una chitarra, una loop station, un euphonium e un corno. Gli strumenti, suonati dal vivo, accompagnano la narrazione in una partitura musicale che unisce elementi di sperimentazione sonora, folklore scandinavo e canzone d’autore all’interno di una sorta di concept album. Una riflessione su cosa significhi partire davvero, sulle cose da lasciare e su quelle da portare con sé. Uno spettacolo che parla del desiderio di cambiare e del bisogno di restare. Il progetto ha vinto il Premio Alessandra Belledi per la sfida artistica (Premio Scenario 2025).

Dimore Creative è un’associazione culturale fondata nel 2021 da un collettivo artistico under 30 a Lomazzo (Como). Realizza spettacoli teatrali, progetti partecipativi, attività di formazione e ospita un festival e una rassegna. Gli spettacoli della compagnia si distinguono per linguaggi e temi contemporanei, oltre che per processi produttivi caratterizzati da una forte dimensione sociale.

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I giovani e la voglia di andare via: viaggio in Scandinavia nel

“Concerto per uno sconosciuto”

vincitore del Premio Scenario/Alessandra Belledi

Teatri di Vita

Bologna

27-29 marzo

Centro di Produzione Teatrale

piazzetta Sergio Secci 1 – 40132 Bologna – Italia

tel & fax (+39) 051 6199900

https://www.teatridivita.it



(21 marzo 2026)

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