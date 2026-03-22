Referendum 22-23 marzo 2026, alle ore 12 a Bologna ha votato il 21,57% degli aventi diritto

Informa il Comune di Bologna che domenica 22 marzo, alle ore 12, per il referendum costituzionale hanno votato 62.600 elettori, pari al 21,57% dei cittadini aventi diritto. Si vota in 445 seggi ordinari. Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è di 290.209. La prossima rilevazione riguarderà i dati dell’affluenza alle ore 19.
Si ricorda che i seguenti Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali e la sostituzione delle carte d’identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) domenica 22 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 dalle 7 alle 15:
Federconsumatori: “Fare sistema” perché la vacanza non si riveli una truffa. Il caso di RiminiLeggi l'articolo →
- piazza Liber Paradisus,
- piazza Maggiore,
- Borgo Panigale-Reno (via Battindarno, 123),
- Porto-Saragozza (via Pier De’ Crescenzi, 14),
- San Donato – San Vitale (piazza Spadolini, 7),
- Savena (via Arno, 26).
Dal 1 dicembre scatta il Piano Freddo: più di 300 posti per accogliere chi vive in stradaLeggi l'articolo →
(22 gennaio 2026)
©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata