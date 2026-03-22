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Referendum 22-23 marzo 2026, alle ore 12 a Bologna ha votato il 21,57% degli aventi diritto

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Informa il Comune di Bologna che domenica 22 marzo, alle ore 12, per il referendum costituzionale hanno votato 62.600 elettori, pari al 21,57% dei cittadini aventi diritto. Si vota in 445 seggi ordinari. Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è di 290.209. La prossima rilevazione riguarderà i dati dell’affluenza alle ore 19.

Si ricorda che i seguenti Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali e la sostituzione delle carte d’identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) domenica 22 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 dalle 7 alle 15:

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  • piazza Liber Paradisus,
  • piazza Maggiore,
  • Borgo Panigale-Reno (via Battindarno, 123),
  • Porto-Saragozza (via Pier De’ Crescenzi, 14),
  • San Donato – San Vitale (piazza Spadolini, 7),
  • Savena (via Arno, 26).

 

 

 

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(22 gennaio 2026)

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