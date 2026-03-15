Bologna. Spaccio, rapine e furti: 21 arresti in una settimana da parte della Polizia di Stato

Sono 21 gli arresti effettuati dalla Polizia di Stato di Bologna nel corso della settimana appena trascorsa, nell’ambito di attività di polizia giudiziaria e di controllo del territorio. Un risultato degno di nota, frutto dell’intensa attività posta in essere e della sinergia tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, tra cui Squadra Mobile, i Commissariati e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnate in un’azione capillare volta a garantire la legalità e la sicurezza della cittadinanza.

Nello specifico si tratta di spaccio, rapine e furti. Le operazioni hanno riguardato, dunque, una pluralità di fattispecie di reato, dai delitti contro il patrimonio, allo spaccio di sostanze stupefacenti, fino all’esecuzione di ordinanze restrittive emesse dall’Autorità Giudiziaria.

Dei 21 arresti complessivi, 4 sono stati portati a termine dalla Squadra Mobile nell’ambito di mirate attività di narcotraffico, mentre un ulteriore arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione. Nello specifico sono stati effettuali due arresti in Via Amendola nei confronti di due cittadini nigeriani, con precedenti specifici, entrambi arrestati per spaccio di crack. Durante le operazioni sono stati sequestrati 21 grammi di crack, la somma in contanti di 255 euro, due telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi; in via del Sostegno arrestato in flagranza un cittadino marocchino di 23 anni. L’operazione ha permesso di documentare plurime cessioni di cocaina a vari acquirenti, successivamente fermati e segnalati. L’attività delle perquisizioni, con l’ausilio dell’unità cinofila, ha portato al sequestro di complessivi 30 involucri di cocaina, per un totale di circa 29 grammi e della somma in contanti di 1.090 euro. In viale Masini, gli Agenti hanno rintracciato e arrestato un cittadino pakistano, classe 1982, già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura locale. L’uomo deve espiare una pena residua di 3 anni, 4 mesi e 13 giorni di reclusione derivante da un provvedimento di cumulo pene per condanne definitive; in via Albani veniva tratto in arresto un cittadino marocchino resosi responsabile del reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale al quale venivano sequestrati anche 5,34 grammi di cocaina e 200 euro in denaro contante.

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Durante l’attività di controllo del territorio sono stati effettuati altri 16 arresti. Tra gli arrestati un cittadino italiano di 58 anni, in flagranza di reato, resosi responsabile dei reati di porto abusivo di arma da sparo, minacce aggravate, possesso di segni distintivi contraffatti e usurpazione di funzioni pubbliche; in via Zanardi a seguito di una violenta lite stradale culminata in gravi minacce nei confronti di un altro conducente, sono intervenute le volanti che hanno fermato l’aggressore e di rinvenire l’arma utilizzata, estendendo poi il sequestro cautelativo anche ad altre due armi detenute presso la sua abitazione. Arresti anche in via Marconi nei confronti di un cittadino rumeno di 51 anni, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, che si è reso responsabile di una tentata rapina presso un supermercato; un cittadino marocchino trentaduenne dando esecuzione a un ordine di carcerazione. L’allarme è scattato quando il personale dell’Ufficio Immigrazione, durante le procedure di identificazione e controllo, ha riscontrato l’irregolarità della posizione dell’uomo, sul quale gravava un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione, emesso lo scorso ottobre; in via Carlo Pepoli, è stato tratto in arresto un soggetto italiano, classe 1989, per il reato di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il soggetto è stato intercettato nel cortile interno del luogo dal quale doveva restare distante per disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Altri arresti in piazza delle Medaglie d’Oro dove gli Agenti hanno intercettato un taxi proveniente da Parma con a bordo un cittadino italiano ventiseienne, arrestato per il reato di truffa. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 30 mila euro in contanti e diversi monili d’oro di provenienza ingiustificata. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Legione Carabinieri Emilia Romagna – Compagnia di Parma, Nucleo Operativo e Radiomobile, e in Via Casciarolo, a seguito della segnalazione dell’addetto alla sicurezza di un supermercato, veniva fermata e arrestata una cittadina italiana responsabile di un furto. La donna era già stata segnalata per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Il personale del Commissariato “Bolognina- Pontevecchio” ha tratto in arresto un cittadino italiano di 33 anni pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione di anni 2, mesi 2 e giorno 1 di reclusione, resosi responsabile negli ultimi mesi di condotte aggressive e minacciose, oltre che penalmente rilevanti, commesse principalmente in zona di Piazza Trento e Trieste a Bologna.

Gli operatori del medesimo Commissariato, in Via Guelfa all’interno di un supermercato sono intervenuti per trarre in arresto un cittadino etiope del 2004, resosi responsabile del reato di rapina impropria. Il soggetto, dopo aver commesso un furto, ha ingaggiato una violenta colluttazione con un Carabiniere libero dal servizio che aveva tentato di fermarlo. Gli agenti sono riusciti a fatica a mettere in sicurezza il reo, già noto per reati contro il patrimonio.

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Gli operatori del Commissariato “Santa Viola” hanno tratto in arresto un uomo italiano, di 18 anni, in Via Felice Cavallotti, con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. L’uomo, inoltre, è stato deferito all’A.G. per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto veniva trovato in possesso di uno spray urticante privo di etichettatura conforme, rinvenuto durante la perquisizione, nonché sanzionato ai sensi dell’art.75 DPR 309/90.

Personale dello stesso Commissariato, in via Agucchi, durante l’esecuzione di uno sfratto esecutivo presso un’abitazione, ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano di anni 38, perché tramite l’attività effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila è stato trovato in possesso di un ingente quantità di droga, oltre 1,5 kg di hashish, 230 grammi di marijuana e 2.270 euro in contanti.

Gli agenti del Commissariato di Imola hanno arrestato due donne, classe 1995 e 1997, di cittadinanza rumena, per il reato di furto aggravato in concorso, consumato presso un supermercato in Via I Maggio.

Il personale della Commissariato Due Torri San Francesco ha tratto in arresto un soggetto, classe 1978, kosovaro, per il reato di tentato furto aggravato, deferendolo contestualmente per minacce gravi. L’intervento è scaturito in via Farini dopo che l’uomo, nel tentativo di sottrarre un cellulare a un passeggero a bordo di un autobus, ha ingaggiato con quest’ultimo una colluttazione proseguita in strada.

Lo stesso Commissariato, ha tratto in arresto due uomini, classe 1988 e 1982, per il reato di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un supermercato in Via Nazario Sauro. I soggetti, intercettati dalla volante mentre armeggiavano vicino alla serranda dell’esercizio, hanno tentato la fuga disfandosi di diversi arnesi atti allo scasso prima di essere bloccati e identificati presso la locale Questura. Inoltre nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, il personale del Reparto Prevenzione Crimine ha arrestato un soggetto di origine marocchina perché trovato in possesso di circa 80 grammi di hashish.

(15 marzo 2026)

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