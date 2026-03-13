Ustica, dichiarazione del Sindaco Lepore

“Siamo e saremo sempre al fianco dei familiari delle vittime di Ustica nel chiedere che non si fermi la ricerca della verità e il perseguimento della giustizia. Bologna farà la sua parte su questo. Dispiace leggere dell’ennesima provocazione di Giovanardi, che si spinge questa volta addirittura a interrompere delle visite guidate con ragazzi e ragazze nel Museo di Ustica. Ma siamo ormai abituati a questo genere di azioni, che hanno il solo obiettivo di rimettere in discussione fatti già ampiamente ricostruiti e di certo non contribuiranno a fare luce su quello che è accaduto nei cieli di Ustica.

A Daria Bonfietti e all’Associazione dei familiari delle vittime va la nostra piena vicinanza e il nostro sostegno”.

La vicenda prende il via da un’iniziativa dell’ex senatore Giovanardi che ha inviato una serie di diffide formali al Comune di Bologna e alla Fondazione Museo per la Memoria di Ustica (nata ufficialmente a fine 2024 per gestire il sito) sostenendo che il percorso espositivo viola la verità dei fatti accertata, secondo lui, da alcune perizie tecniche, e configurando un uso improprio di denaro pubblico per promuovere quella che ha definito una “menzogna” perché, secondo lui, a bordo dell’aereo ci sarebbe stata una bomba e quindi la tesi della collisione con un missile è falsa. Affermazioni e minacce di querele hanno portato allo stop delle visite guidate all’interno del museo.

Ti potrebbe interessare: Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano le Giornate FAI d’Autunno Leggi l'articolo →

Daria Bonfietti ha sporto querela nei confronti dell’ex senatore e ministro.

Ti potrebbe interessare: Modena, duecentododici bambini “nuovi modenesi” diventano cittadini onorari Leggi l'articolo →

(13 marzo 2026)

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata







