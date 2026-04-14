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6 ore ago
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Relazioni internazionali. Il presidente Michele de Pascale ha incontrato in Regione l’Ambasciatrice d’Australia in Italia Julianne Cowley

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Rafforzare le relazioni con un partner strategico come l’Australia e accompagnare il sistema produttivo emiliano-romagnolo nell’apertura di nuove prospettive su un mercato avanzato e ad alto potere d’acquisto. Questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi in Regione tra il presidente, Michele de Pascale, e l’Ambasciatrice d’Australia in Italia, Julianne Cowley.
Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali ambiti di interesse comune, a partire dagli investimenti australiani già presenti sul territorio regionale, in particolare nel settore energetico, e dalle possibilità di sviluppo di nuove partnership industriali e tecnologiche, anche in relazione alle filiere legate alla transizione energetica e alle materie prime critiche.

Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo accordo commerciale tra Unione europea e Australia, i cui negoziati si sono conclusi nel marzo 2026, che punta a una progressiva liberalizzazione degli scambi, con la riduzione dei dazi e delle barriere non tariffarie. Un’intesa rispetto alla quale la Regione guarda alle opportunità di rafforzamento della presenza delle imprese emiliano-romagnole, in particolare nei comparti manifatturieri e agroalimentari, e di apertura verso mercati extraeuropei, con un’attenzione specifica alle piccole e medie imprese.

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Tra i temi al centro dell’incontro anche la collaborazione in ambito di ricerca e innovazione, alla luce dell’avvio dei negoziati per l’associazione dell’Australia al programma Horizon Europe, con possibili sinergie nei settori delle tecnologie avanzate, dell’energia e delle filiere industriali strategiche.

 

 

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(14 aprile 2026)

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