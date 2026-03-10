Fiera del Lavoro e dell’Orientamento, in programma a Cento (FE) il 21 e 22 aprile 2026

In vista della Fiera del Lavoro e dell’Orientamento, in programma a Cento il 21 e 22 aprile 2026, l’Informagiovani comunale promuove un corso gratuito di Social Media Storytelling rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di imparare a realizzare foto, video, reel e stories per raccontare sui social un evento pubblico. I giovani coinvolti diventeranno infatti i Social Media Reporter della Fiera, contribuendo alla narrazione in tempo reale dell’iniziativa.

La Fiera del Lavoro e dell’Orientamento coinvolgerà tutte le scuole superiori del territorio e offrirà momenti di confronto su lavoro, università, formazione ed esperienze all’estero, con la partecipazione di influencer, docenti universitari, professionisti ed esperti di diversi settori.

Il corso si articolerà in quattro incontri presso il Palazzo del Governatore di Cento: il 18 marzo, il 26 marzo, il 2 aprile e il 9 aprile, sempre dalle 14.30 alle 16.30. Durante gli incontri saranno affrontati temi come la costruzione di una linea editoriale, le tecniche di intervista e storytelling, la produzione di reel e le strategie di copertura social di un evento.

Il percorso si concluderà con la partecipazione attiva dei corsisti alla Fiera del Lavoro e dell’Orientamento del 21 e 22 aprile, dove potranno mettere in pratica quanto appreso durante il corso e far parte dello staff organizzativo.

Per partecipare è necessario inviare una mail a informagiovani@comune.cento.fe.it con oggetto “Corso Social Media Reporter”. Per informazioni: 051 6843333.

(10 marzo 2026)

