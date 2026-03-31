“Tavolo Sfratti”, la nota stampa di ADL Cobas

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno che chiede la riattivazione del “Tavolo sfratti” come sede stabile di confronto, coordinamento e mediazione tra Prefettura, Comune, autorità competenti e soggetti sociali coinvolti. L’ODG è il risultato del presidio convocato dall’ADL Cobas e partecipato da altre realtà associative e sindacali.

Rivendichiamo con forza di aver portato alla luce una questione che finora era rimasta sotto silenzio: chi ogni giorno si organizza per garantire soluzioni dignitose al diritto all’abitare se n’era accorto già da tempo. Il voto odierno dimostra che la mobilitazione sociale può incidere nelle istituzioni e ricollocare al centro il tema dell’emergenza casa.

Ora è necessario passare ai fatti. Chiediamo la riattivazione immediata del Tavolo sfratti e il reale ripristino di misure e strumenti di mediazione istituzionale efficaci — non palliativi, ma procedure capaci di prevenire gli sfratti e di tutelare le famiglie più fragili. Il Tavolo, quando operativo, ha dimostrato concretamente il suo valore: tra il 2022 e il 2025 ha trattato centinaia di procedure evitando esecuzioni immediate in una percentuale significativa di casi, con benefici evidenti per nuclei familiari, minori e anziani.

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Denunciamo inoltre la responsabilità delle politiche nazionali che hanno svuotato risorse fondamentali per affitti e edilizia popolare e hanno favorito processi di speculazione sul mercato abitativo. Il governo non può trasformare queste scelte in uno strumento di contrapposizione politica contro la città di Bologna: chiediamo esplicitamente che il Governo non utilizzi queste decisioni come strumento di battaglia contro la città. La casa non è terreno di scontro, ma diritto da tutelare.

Riteniamo inoltre importante proseguire sulla convergenza di soggetti che condividono la necessità di mobilitarsi e intervenire sulle questioni della crisi sociale: la forza della rete sociale è essenziale per garantire risposte efficaci e solidali.

Chiediamo al Prefetto di farsi parte attiva per la convocazione e il funzionamento stabile del Tavolo, coinvolgendo davvero tutti gli attori sociali e le realtà che quotidianamente si occupano di abitare. Allo stesso tempo va previsto l’ampliamento e il miglioramento dei protocolli esistenti, con risorse certe e percorsi di accompagnamento che privilegino soluzioni non traumatiche per le persone coinvolte.

ADL Cobas ribadisce la propria disponibilità a partecipare a ogni confronto istituzionale serio e operativo, continuando nel frattempo la mobilitazione sul territorio per presidiare i diritti delle persone e contrastare sfratti e speculazione.

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(31 marzo 2026)

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