Alle 19 a Bologna ha votato il 50,29% degli aventi diritto

Oggi domenica 22 marzo, alle ore 19, per il referendum costituzionale hanno votato 145.934 elettori, pari al 50,29% dei cittadini aventi diritto. Si vota in 445 seggi ordinari. Il totale degli aventi diritto nel Comune di Bologna è di 290.209. La prossima rilevazione riguarderà i dati dell’affluenza alle ore 23.
Si ricorda che i seguenti Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali e la sostituzione delle carte d’identità cartacee (ancora valide per votare, ma comunque in scadenza il 3 agosto 2026) domenica 22 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 dalle 7 alle 15:
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- piazza Liber Paradisus,
- piazza Maggiore,
- Borgo Panigale-Reno (via Battindarno, 123),
- Porto-Saragozza (via Pier De’ Crescenzi, 14),
- San Donato – San Vitale (piazza Spadolini, 7),
- Savena (via Arno, 26).
(22 marzo 2026)
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