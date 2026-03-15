Vittoria del Gran Premio della Cina per il pilota bolognese Antonelli, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Antonelli è un talento straordinario e un orgoglio per Bologna e per tutta l’Italia, che torna con lui alla vittoria di un Gran Premio, dopo vent’anni. A soli 19 anni, Antonelli ha scritto una pagina storica dello sport italiano al Gp della Cina. A nome di tutta la città di Bologna gli rivolgo le più sincere congratulazioni per questo risultato. È un orgoglio vedere un giovane bolognese rappresentare l’Italia nel mondo con determinazione e passione”.
Così il sindaco Matteo Lepore a nome della Città di Bologna dopo la vittoria in Cina del giovane pilota bolognese.
“Il Libro Giusto”, sabato 23 e domenica 24 settembre la manifestazione piacentinaLeggi l'articolo →
(15 marzo 2026)
La Biblioteca Malatestiana ed ERT Fondazione presentano “Poesia dai Manoscritti”. Letture tratte dalle opere di Orazio e Giovenale e testi tramandati nei codici malatestianiLeggi l'articolo →
©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata