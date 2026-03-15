Vittoria del Gran Premio della Cina per il pilota bolognese Antonelli, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Antonelli è un talento straordinario e un orgoglio per Bologna e per tutta l’Italia, che torna con lui alla vittoria di un Gran Premio, dopo vent’anni. A soli 19 anni, Antonelli ha scritto una pagina storica dello sport italiano al Gp della Cina. A nome di tutta la città di Bologna gli rivolgo le più sincere congratulazioni per questo risultato. È un orgoglio vedere un giovane bolognese rappresentare l’Italia nel mondo con determinazione e passione”.

Così il sindaco Matteo Lepore a nome della Città di Bologna dopo la vittoria in Cina del giovane pilota bolognese.

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(15 marzo 2026)

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