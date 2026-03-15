Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

2 giorni ago
HomeComune di BolognaVittoria del Gran Premio della Cina per il pilota bolognese Antonelli, la...

Vittoria del Gran Premio della Cina per il pilota bolognese Antonelli, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
156
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Bologna. Spaccio, rapine e furti: 21 arresti in una settimana da parte della Polizia di Stato
Articolo successivo
Malore alla guida, donna salvata ad Imola dalla Polizia di Stato

“Antonelli è un talento straordinario e un orgoglio per Bologna e per tutta l’Italia, che torna con lui alla vittoria di un Gran Premio, dopo vent’anni. A soli 19 anni, Antonelli ha scritto una pagina storica dello sport italiano al Gp della Cina. A nome di tutta la città di Bologna gli rivolgo le più sincere congratulazioni per questo risultato. È un orgoglio vedere un giovane bolognese rappresentare l’Italia nel mondo con determinazione e passione”.

Così il sindaco Matteo Lepore a nome della Città di Bologna dopo la vittoria in Cina del giovane pilota bolognese.

Ti potrebbe interessare:

“Il Libro Giusto”,  sabato 23 e domenica 24 settembre la manifestazione piacentina

Leggi l'articolo →

 

 

(15 marzo 2026)

Ti potrebbe interessare:

La Biblioteca Malatestiana ed ERT Fondazione presentano “Poesia dai Manoscritti”. Letture tratte dalle opere di Orazio e Giovenale e testi tramandati nei codici malatestiani

Leggi l'articolo →

©gaiaitalia.com 2026 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Bologna. Spaccio, rapine e furti: 21 arresti in una settimana da parte della Polizia di Stato
Articolo successivo
Malore alla guida, donna salvata ad Imola dalla Polizia di Stato
Bologna
cielo sereno
8.3 ° C
8.4 °
6.3 °
86 %
1.5kmh
0 %
Mar
14 °
Mer
10 °
Gio
13 °
Ven
13 °
Sab
12 °

BOLOGNA