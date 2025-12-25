Emilia-Romagna, è allerta rossa maltempo con gli occhi puntati sui fiumi

In Aggiornamento



Giornata col fiato sospeso in parte dell’Emilia-Romagna, a causa dell’allerta rossa per maltempo che riguarda il cuore della regione, la pianura bolognese e le aree limitrofe di ferrarese e ravennate. Continua a piovere con violenza e preoccupano i livelli dei corsi d’acqua. Già nella giornata del 24 dicembre l’Idice (che scorre alle porte di Bologna) e poi anche il Montone (nel Forlivese) avevano superato la soglia 3, la massima. Mentre la neve la fa da padrona sull’Appennino centrale.

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha deciso di estendere l’ordinanza di evacuazione dalle località più a ridosso dell’Idice dopo che, scrive Repubblica, “durante la notte polizia locale, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno monitorato costantemente la situazione, intervenendo con tempestività nei punti più critici. Le ordinanze emesse il 24 restano in vigore fino a nuova comunicazione, in particolare: evacuazione piani interrati e seminterrati alla Ponticella, Farneto, zona Idice; divieto di accesso alle zone interdette; attenzione massima negli spostamenti”.

(25 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







