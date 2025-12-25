Pubblicità
5 C
Bologna
10.7 C
Roma
Pubblicità

EMILIA-ROMAGNA

Pubblicità

POLITICA

21 minuti ago
HomeMeteoEmilia-Romagna, è allerta rossa maltempo con gli occhi puntati sui fiumi

Emilia-Romagna, è allerta rossa maltempo con gli occhi puntati sui fiumi

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
85
Lettura: meno di minuti
Iscrivetevi al nostro Canale Telegram
Articolo precedente
Allerta meteo arancione, l’aggiornamento delle 17
(repertorio)
In Aggiornamento


Giornata col fiato sospeso in parte dell’Emilia-Romagna, a causa dell’allerta rossa per maltempo che riguarda il cuore della regione, la pianura bolognese e le aree limitrofe di ferrarese e ravennate. Continua a piovere con violenza e preoccupano i livelli dei corsi d’acqua. Già nella giornata del 24 dicembre l’Idice (che scorre alle porte di Bologna) e poi anche il Montone (nel Forlivese) avevano superato la soglia 3, la massima. Mentre la neve la fa da padrona sull’Appennino centrale.

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha deciso di estendere l’ordinanza di evacuazione dalle località più a ridosso dell’Idice dopo che, scrive Repubblica, “durante la notte polizia locale, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno monitorato costantemente la situazione, intervenendo con tempestività nei punti più critici. Le ordinanze emesse il 24 restano in vigore fino a nuova comunicazione, in particolare: evacuazione piani interrati e seminterrati alla Ponticella, Farneto, zona Idice; divieto di accesso alle zone interdette; attenzione massima negli spostamenti”.

 

 

 

(25 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025  – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Articolo precedente
Allerta meteo arancione, l’aggiornamento delle 17
Bologna
forte pioggia
5 ° C
5.1 °
4.8 °
96 %
4.6kmh
75 %
Gio
7 °
Ven
7 °
Sab
9 °
Dom
9 °
Lun
8 °

BOLOGNA

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2024
le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata
ALTRE STORIE

Allerta meteo arancione, l’aggiornamento delle 17