Maltempo. Osservato speciale il fiume Senio nel ravennate, oltre soglia 3 (rossa) a Cotignola e Tebano

In queste ore di allerta rossa che permane nelle pianure del bolognese, ravennate e ferrarese, l’osservato speciale è soprattutto il fiume Senio, che in provincia di Ravenna ha superato soglia 3 (rossa) a Cotignola e Tebano. Il superamento di soglia 3 era previsto anche per il fiume Idice, come poi è successo, ma le insistenti precipitazioni – nella parte centrale dell’Emilia-Romagna si sono registrate cumulate fino a 190 millimetri in meno di 40 ore – hanno portato il Senio a dover fronteggiare una portata maggiore rispetto a quanto previsto.

Altro osservato speciale è il Lamone, il fiume che attraversa Traversara, dove al momento non sono previsti livelli di colmo allarmanti, sebbene il Marzeno, suo affluente in provincia di Faenza, abbia oltrepassato soglia rossa a Rivalta. La situazione ha portato i sindaci di Bagnacavallo, il comune di cui è frazione Traversara, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo e Solarolo, nel ravennate, a ordinare evacuazioni precauzionali degli abitanti nelle aree a rischio: la popolazione viene accolta negli spazi già previsti per situazioni di emergenza. A Faenza evacuate alcune famiglie a ridosso del Lamone. Altri Comuni stanno orientandosi allo stesso modo.

Il Centro operativo regionale (COR) è aperto h24 nella sede di Bologna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile, in contatto costante con sindaci, prefetture e il presidente della Regione, Michele de Pascale, che ha chiuso poco fa un nuovo briefing sulla situazione insieme al direttore dell’Agenzia, Massimo Camprini, operatrici e operatori.

La sottosegretaria alla Presidenza della Regione, Manuela Rontini, si trova al Comune di Cotignola, collegata con il Centro coordinamento soccorsi (CCS) della Provincia di Ravenna. La situazione viene costantemente monitorata, insieme all’analisi dei dati e della modellistica. Saranno ovviamente importanti le prossime ore e la nottata, quando sono attesi i picchi di piena sul Senio nei punti oltre soglia rossa.

I fiumi maggiormente sotto osservazione sono destinati a raggiungere colmi che è previsto rimangano all’interno degli argini, ma durante la notte la permanenza prolungata sopra soglia 3 potrebbe generare un potenziale indebolimento delle arginature. Le piogge sono terminate e non dovrebbero riprendere.

Il sistema regionale di protezione civile è al lavoro ormai da 48 ore. Numerosi i volontari attivi nell’avvisare la popolazione nelle zone interessate alle evacuazioni precauzionali. Volontari e operatori pronti a intervenire lì dove fosse necessario.

(25 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







