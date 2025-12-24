Allerta meteo arancione, l’aggiornamento delle 17

Il bollettino di aggiornamento pubblicato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e Centro funzionale Arpae, valido dalle 15:30 del 24/12/2025 alle 21:00 del 24/12/2025, prevede per le prossime ore precipitazioni prevalentemente di debole intensità, ad eccezione delle aree collinari e pedecollinari del bolognese e della Romagna dove potrebbero risultare moderate. Nelle sezioni vallive dei bacini di Idice, Quaderna e Sillaro sono previsti livelli idrometrici prossimi o superiori alla soglia 3.

A Bologna città la situazione non presenta criticità. Solo piccoli avvallamenti su alcune strade dovuti all’accumulo di acqua per cui si raccomanda particolare prudenza alla guida. Il sottopasso pedonale Marco Celio è stato chiuso perché allagato.

Gli operatori sono intervenuti in via Altura al confine con San Lazzaro per un piccolo fosso che tracimava.

Prosegue anche stasera e stanotte l’attento monitoraggio dei punti sensibili sia attraverso sistema di videosorveglianza dalla Centrale Operativa che a vista, tramite presenza di pattuglie della polizia locale e dei volontari di protezione civile.

In considerazione del mantenimento dell’allerta, ricordiamo i comportamenti previsti dalla Protezione civile in caso di allerta arancione idrogeologica e idraulica:

Rispettare le indicazioni delle autorità: seguire le istruzioni della Protezione Civile o delle forze dell’ordine su eventuali chiusure di strade, interruzioni dei servizi, comportamenti da seguire.

Non percorrere sottopassi se allagati.

Stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua.

Guidare con prudenza: se sei in auto, fai attenzione e mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede.

Invitiamo tutti a seguire i bollettini meteo e gli aggiornamenti delle autorità locali sull’evolversi degli eventi, seguendo i canali istituzionali ufficiali.

Ricordiamo infine che ogni residente in città ha la possibilità di registrarsi al sistema di Alert System per ricevere informazioni utili e verificate, compilando questo modulo.

Come ricordatato dal bollettino di aggiornamento pubblicato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e Centro funzionale Arpae, valido dalle 10:30 del 24 dicembre 2025 fino alle 15:00 del 24 dicembre 2025, le precipitazioni delle ultime ore stanno generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti di Reno.

Per le prossime ore sono previste precipitazioni diffuse sull’intero territorio, di debole intensità sul settore più occidentale e le pianure settentrionali, di moderata intensità sulle rimanenti aree.





Altri aggiornamenti sul maltempo a Bologna e in Emilia-Romagna Gaiaitalia.com Bologna



Altri aggiornamenti sul maltempo a

(24 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





