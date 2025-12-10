Pubblicità
Proiettile vagante colpisce un'abitazione. La Polizia di Stato ha denunciato il responsabile

Proiettile vagante colpisce un’abitazione. La Polizia di Stato ha denunciato il responsabile

Gaiaitalia.com Notizie Bologna
113
Lettura: 1 minuti
(repertorio)

Nello specifico, a seguito dell’episodio avvenuto il 29 novembre 2025 in località San Matteo della Decima, nel comune di San Giovanni in Persiceto (BO), dove un proiettile vagante ha danneggiato e rotto il vetro della finestra di un’abitazione, il personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha svolto immediati accertamenti nelle zone limitrofe al luogo dell’impatto, individuando a poca distanza un capanno di proprietà di un soggetto italiano, titolare di porto d’armi e detentore di diverse armi regolarmente denunciate, una delle quali una pistola mitragliatrice, detenuta ad uso sportivo, compatibile con il proiettile rinvenuto.

Durante i controlli, all’esito dei quali sono stati rinvenuti anche due proiettili non regolarmente denunciati e altre armi da fuoco regolarmente detenute, il soggetto ha ammesso di avere esploso alcuni colpi per provare l’arma nel pomeriggio del 29 novembre, indirizzando i colpi verso un bersaglio posto su un proprio attrezzo agricolo posizionato all’esterno del capanno, in direzione dell’abitazione raggiunta poi dal proiettile vagante, sbalzato a seguito dell’impatto con il bersaglio.

All’esito degli accertamenti venivano poste sotto sequestro la pistola mitragliatrice e altre due pistole semiautomatiche compatibili con il proiettile esploso, oltre ai due proiettili non denunciati, e ritirate cautelativamente le altre armi, munizioni e la licenza di porto d’armi. Il cittadino, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento aggravato, esplosioni pericolose e detenzione illegale di munizioni.

 

 

 

(10 dicembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLOGNA

