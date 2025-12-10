Max Pisu al Teatro Dehon

Al Teatro Dehon di Bologna, dal 19 al 21 dicembre, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Max Pisu, Matteo Pisu, Valeria Lo Verso e Roberta Petrozzi in “Sinceramente bugiardi” di Alan Ayckbourn, per la regia di Marco Rampoldi.

Dopo il grande successo di Pigiama per sei, Max Pisu e Marco Rampoldi tornano a una commedia degli equivoci tuffandosi negli anni ’60 di Alan Ayckbourn, epoca in cui i giovani sono in bilico fra la spensieratezza dei ritmi dei Beatles, la ribellione dei Rolling Stones e le prime prese di coscienza delle libertà femminili.

Max Pisu, volto noto e amatissimo dal grande pubblico, divide per la prima volta il palcoscenico con il figlio Matteo, coadiuvato dalla partner abituale Roberta Petrozzi con cui forma da anni un’affiatata coppia sulla scena, e da Valeria Lo Verso. Un’interpretazione che sorprenderà il pubblico con una nuova chiave spassosamente aspra e burbera, solo in parte utilizzata nei precedenti lavori allestiti insieme al sodale alla regia Marco Rampoldi.

Bugie, equivoci e colpi di scena scandiscono questa storia che ruota attorno a una giovane coppia e, in particolare, alla ragazza. Coinvolta in una nuova relazione seria, vuole chiudere definitivamente il legame clandestino con un uomo più maturo. Per farlo, decide di incontrarlo di persona, mentendo al fidanzato e facendogli credere di essere dai genitori. Ma il ragazzo, insospettito, si presenta proprio a casa di quelli che dovrebbero essere i futuri suoceri, e annuncia il matrimonio.

Inevitabilmente, il gioco teatrale procede ad un crescendo di equivoci e menzogne che si intrecciano via via costringendo i protagonisti a mentire progressivamente sempre di più, fino a culminare in un inatteso lieto fine.

Dietro alla comicità della vicenda si cela una verità amara: ogni soluzione porta con sé una sconfitta. Non è moralismo, ma la consapevolezza che l’ipocrisia non giova a nessuno, né alla giovane coppia, le cui nozze imminenti sembrano più una condanna che un nuovo inizio, né alla coppia matura, costretta a portare avanti la relazione con la dolorosa consapevolezza delle bugie che la sorreggono.

19-20-21 dicembre2025

venerdì e sabato ore 21 – domenica ore 16

SINCERAMENTE BUGIARDI

di Alan Ayckbourn

traduzione Luigi Lunari

con Max Pisu, Matteo Pisu, Valeria Lo Verso

e con la partecipazione di Roberta Petrozzi

regia Marco Rampoldi

coproduzione Manifatture Teatrali Milanesi, Rara produzione

in accordo con Arcadia & Ricono Ltd

per gentile concessione di Casarotto Ramsay & Associates Ltd

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Teatro Dehon dal martedì al sabato, ore 15-19, oppure un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Teatro Dehon

via Libia 59, Bologna

Tel +39 051342934

www.teatrodehon.it

(10 dicembre 2025)

