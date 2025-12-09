Pubblicità
I Legnanesi tornano al Teatro Duse con “I Promossi Sposi”

Tra risate, pettegolezzi di cortile e scintillanti numeri di rivista, I Legnanesi tornano al Teatro Duse di Bologna con un nuovo e attesissimo spettacolo, I Promossi Sposi, in scena il 13 e 14 dicembre (sabato ore 21, domenica ore 16). Il titolo è un omaggio ad Alessandro Manzoni, o meglio, al suo modo inconfondibile di indagare l’animo umano. Manzoni diventa così l’ispiratore di un viaggio teatrale nei sentimenti più autentici, quelli che resistono al tempo e alle convenzioni.

Quanto alla trama, tutto ha inizio con una notizia incredibile: Giovanni, insolitamente triste e abbattuto, comunica alla moglie Teresa e alla figlia Mabilia qualcosa che sconvolge la quotidianità della famiglia Colombo. Un errore di vecchie scartoffie comunali sembra infatti rivelare che Teresa e Giovanni non sono mai stati sposati davvero. Da qui, prende vita un susseguirsi di malintesi, imprevisti e gag irresistibili, in perfetto stile Legnanesi, dove la comicità popolare si intreccia con la dolcezza dei sentimenti veri. Tra risate e colpi di scena, i protagonisti si troveranno a fare i conti con ciò che davvero li unisce: l’amore autentico che va oltre ogni carta bollata e ogni formalità. Come da tradizione, lo show si arricchisce di imponenti numeri coreografici, scenografie brillanti e atmosfere che evocano il glorioso mondo della rivista all’italiana, genere che ha fatto sognare e ridere generazioni di spettatori, e di cui I Legnanesi sono custodi e ultimi rappresentanti attivi.

Nati nel secondo dopoguerra a Legnano, I Legnanesi sono, infatti, un unicum nel panorama teatrale italiano. La compagnia, composta esclusivamente da attori uomini che interpretano anche i ruoli femminili, ha costruito il proprio successo sulla rappresentazione della vita nel cortile lombardo, luogo simbolico di una cultura popolare ricca di ironia, solidarietà e memoria collettiva. Il linguaggio, fortemente radicato nel dialetto lombardo (pur sempre comprensibile grazie a una gestualità vivace e a un contesto chiaro), e le dinamiche famigliari raccontano con leggerezza temi universali come il cambiamento sociale, le differenze generazionali e il valore delle radici.

I protagonisti

Teresa (interpretata da Antonio Provasio): capofamiglia indiscussa, è la tipica donna di cortile, dal carattere forte e dominante. A tratti un po’ bisbetica e severa, ha però un cuore grande e generoso, sempre pronta ad aiutare le donne del suo cortile. Alle prese con un marito “avvinazzato e pigro” e una figlia “zitella e sognatrice”, Teresa è una donna che, nonostante le difficoltà, riesce sempre e comunque a tenere la famiglia unita e sulla retta via.

Mabilia (interpretata da Enrico Dalceri): figlia zitella di Teresa, incarna il cliché di un certo mondo femminile di provincia, dove l’apparenza è tutto. È una ragazza che sogna di emergere e diventare una soubrette, sempre al di sopra delle sue possibilità, ma incapace di staccarsi da mamma e papà. Mabilia, con la sua vanità e i suoi sogni di gloria, è un personaggio esilarante che strizza l’occhio al pubblico più giovane, rappresentando l’eterna lotta tra aspirazioni e realtà.

Giovanni (interpretato da Italo Giglioli): unico uomo del cortile, è costantemente ignorato e poco considerato sia dalla moglie che dalla figlia. La sua vita si divide tra casa, lavoro e osteria. Di poche parole, Giovanni è un personaggio inconfondibile, con il naso perennemente rosso e una camminata incerta, tipica di chi alza un po’ troppo il gomito. Con la sua semplicità e la sua ironia sottile, Giovanni è il simbolo dell’uomo comune, pacato e senza pretese.

I LEGNANESI
I PROMOSSI SPOSI
ANTONIO PROVASIO ENRICO DALCERI ITALO GIGLIOLI
testi MITIA DEL BROCCO
scenografie, musiche e costumi ENRICO DALCERI
regia ANTONIO PROVASIO

 

 

(9 dicembre 2025)

(9 dicembre 2025)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


