Carceri. Visita dell’assessora Conti al Pratello e alla sezione distaccata della Dozza, a Bologna, dopo la donazione da parte della Regione di apparecchiature refrigeranti

di Redazione Bologna

Bologna – Ventilatori, condizionatori portatili e frigoriferi donati dalla Regione Emilia-Romagna sono già in funzione nel carcere minorile del Pratello e nella sezione distaccata della Dozza, a Bologna: strumenti necessari per fronteggiare il caldo intenso di questo inizio estate. Una fornitura decisa d’urgenza, per rispondere a una precisa richiesta del direttore dell’Istituto penale per i minorenni, Alfonso Paggiarino.

Questa mattina l’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti, ha visitato le strutture penitenziarie accompagnata dal direttore Paggiarino insieme alla presidente dell’associazione Red Bologna APS Irene Losi, che nelle scorse settimane aveva a sua volta donato 30 ventilatori. Obiettivo comune, quello di continuare a monitorare le condizioni dei giovani detenuti.

“Non si è trattato solo di rispondere a un bisogno materiale- afferma Conti-, ma di affermare un principio di vicinanza e rispetto. Anche dentro al carcere la tutela dei minori per noi è un principio, e un dovere, irrinunciabile. Le condizioni climatiche estreme, sommate all’inadeguatezza strutturale di questi istituti, hanno reso necessario un intervento tempestivo. Vedere con i propri occhi che qualcosa di concreto si può fare per migliorare la qualità della vita, per chi vive e lavora in carcere, è stato incoraggiante, pur nella consapevolezza delle molte criticità ancora aperte”.

Nel corso della visita, l’assessora ha voluto esprimere un ringraziamento diretto al direttore Paggiarino, ai volontari e ai rappresentanti dell’associazione Red Bologna APS: “Un gesto generoso e concreto- aggiunge l’assessora- che dimostra quanto il Terzo settore possa essere un alleato fondamentale nel rendere più umani i luoghi della detenzione. La collaborazione tra istituzioni e società civile è la strada che vogliamo continuare a percorrere”.

(11 luglio 2025)

