Spaccio tra binari e treni in corsa. La Polizia di Stato di Bologna arresta tre tunisini

di Redazione Cronaca

La Polizia di Stato di Bologna, nei giorni scorsi, ha arrestato tre cittadini tunisini, di cui due fratelli, che spacciavano all’interno della stazione ferroviaria Bologna Mazzini muovendosi tra la banchina e i binari nonostante i treni in corsa.

Nel pomeriggio del 9 luglio alle 14:30, durante un servizio di Polizia Giudiziaria finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti della IV Sezione – Crimine Diffuso della Squadra Mobile, hanno notato tre tunisini già noti in quanto avevano a loro carico diversi precedenti di polizia tra cui condanne e arresti per spaccio e reati contro il patrimonio.

I tre uomini erano ben organizzati e si muovevano tra la banchina della stazione e i binari. Nonostante il passaggio dei treni, i tre scendevano dalla banchina e armeggiavano vicino i binari, per poi risalire la banchina e posizionarsi in zone diverse per indirizzare gli acquirenti che arrivavano dalle scale del passaggio pedonale di via Guazzaloca. I tre, dunque, si rifornivano recuperando sostanza stupefacente nascosta tra i binari e poi i due fratelli (classe 2000 e 2003) indirizzavano gli acquirenti verso il tunisino 36enne che, seduto a fine banchina, che effettuava le cessioni.

I tre pusher sono stati trovati in possesso di vario materiale, nello specifico: il tunisino classe 2003 aveva in una tasca dei pantaloni un tirapugni in metallo, nell’altra un attrezzo multiuso con lama liscia e lama seghettata e un telefono cellulare; il tunisino del 2000 aveva con sé 245 euro in contanti e un telefono cellulare. Vicino la banchina, dove avvenivano gli scambi, è stata trovata una mannaia da macellaio con la lama lunga 31 centimetri ed è stato rinvenuto un sacchetto termosaldato avvolto da cellophane di colore giallo contenente 7 grammi di mannitolo, una sostanza da taglio, e due involucri di colore lilla contenenti un grammo circa di eroina e due bilancini di precisione.

(11 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata