Al Teatro Duse arriva Vittorio Pettinato con “Vivo (S)Pettinato”

Sabato 26 aprile ore 21 in scena al Teatro Dehon di Bologna Vittorio Pettinato che, dopo le diverse parodie e imitazioni sui social, esordisce dal vivo con lo spettacolo comico “Vivo (s)Pettinato”, prodotto da Vera Produzioni.

Il giovane sex symbol pavese (South Lombardy), di origini calabresi (South Italy), racconta i suoi ormai trent’anni di vita caratterizzati dalla presenza costante e ingombrante di aneddoti e personaggi. Una vita spesa nella ricerca continua di un equilibrio, di un ordine (soprattutto della sua chioma). Un viaggio costellato da eventi ed episodi da rivivere insieme. Consigliatissimo.

Vittorio Pettinato, Pavia, classe 1995. Tutto nacque dall’imitazione del papa fatta alle scuole elementari con i suoi amici che facevano i chierichetti. Da quel momento in poi la sua più grande passione sarà far ridere la gente. Pavese, ma calabrese di origini, si innamora presto del magico mondo del teatro e recita per diversi anni nella compagnia dialettale della sua città. Contemporaneamente fa lo speaker radiofonico, il vocalist e l’animatore. Nel 2019 porta a teatro il suo primo monologo comico “Sogno Numero Uno”.

Dopo il liceo si laurea in Lettere Moderne con una tesi su Dante Alighieri e frequenta il Corso Propedeutico di Teatro alla Paolo Grassi di Milano. Oggi sui social porta le sue imitazioni, parodie e sketch di diversi personaggi noti e inventati.