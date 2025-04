Sfilava cellulari e portafogli dalle tasche di persone anziane intente a passeggiare

Nella mattina di ieri, la Polizia di Stato di Bologna, ha denunciato un cittadino italiano, classe 1992, per aver commesso un furto con destrezza ai danni di un anziano nei pressi di Via Arno a Bologna. Nello specifico, alle ore 11.30, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, si è recata nella suddetta via a seguito di una segnalazione da parte di un testimone, cittadino italiano del 1974, che ha riferito di aver visto un soggetto derubare un anziano che passeggiava con l’ausilio di un deambulatore, infilandogli una mano all’interno della tasca sinistra dei pantaloni e sfilandogli, senza farsi notare, il portafoglio.

Giunti sul posto, gli Agenti hanno ricevuto dal richiedente le descrizioni del ladro, che il primo aveva cercato di inseguire perdendolo però poi di vista, e hanno appurato che la vittima del furto era un anziano del 1931 con problemi di deambulazione, che ha riferito la mancanza del proprio portafoglio, contenente la carta d’identità, il bancomat e 50 euro in contanti. Mentre raccontava l’accaduto ai poliziotti, il richiedente ha riconosciuto il ladro che camminava dalla parte opposta della strada, motivo per cui gli Agenti immediatamente lo hanno raggiunto e fermato e hanno visto che cercava di disfarsi maldestramente di un telefono buttandolo per terra, senza riuscire a dare una spiegazione della provenienza dello stesso.

Il trentatreenne italiano è stato trovato in possesso della tessera sanitaria dell’anziano e poco lontano i poliziotti hanno ritrovato anche il portafoglio senza però il bancomat e contanti, mentre il telefono cellulare è risultato provento di un altro furto commesso poco prima con le stesse modalità ed è stato restituito al proprietario, un cittadino italiano del 55, che nel frattempo si era reso conto dell’ammanco.

L’autore del reato è risultato avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione, e al termine degli atti è stato denunciato per i reati di furto aggravato e ricettazione.

(19 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata