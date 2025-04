Scomparsa di Papa Francesco, il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

“Esprimo il profondo cordoglio della città di Bologna per la scomparsa di Papa Francesco. Nel suo pontificato ha fortemente voluto e saputo rimettere al centro le periferie del mondo e quelle dell’esistenza, delle fragilità. Delle sue ultime parole di questi giorni continua a risuonare l’amore per gli altri e l’impegno per la pace, un grido di speranza per il mondo intero, per quanti credono che sia la sola risposta necessaria. Ha sempre speso il suo pontificato tra la gente, chiedendoci di pensare agli ultimi, all’ambiente e alle ingiustizie. Conserveremo nella memoria, tra le tante cose, la presenza e l’attenzione per la nostra città, che oggi lo piange e lo ricorderà con gratitudine”.

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore alla notizia della morte di Papa Francesco.

(21 aprile 2025)

