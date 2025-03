80° anniversario della Liberazione. Gli appuntamenti a Bologna e nel territorio metropolitano

di Redazione Bologna

Comune di Bologna e Città metropolitana insieme ai Comuni del territorio, Anpi Bologna, Istituto Parri e Cineteca di Bologna hanno dato vita a un unico programma di iniziative organizzate nell’area metropolitana per celebrare l’80° anniversario della Liberazione di Bologna e dell’Italia dal nazifascismo.

L’anniversario della Liberazione è un momento di celebrazione, di riflessione e anche di festa per far conoscere e riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di dolore e distruzione, la fine della guerra e del fascismo.

Quest’anno l’immagine ufficiale che accompagnerà tutte le iniziative delle celebrazioni è stata realizzata da Gianluca Costantini: “È per me un grande onore rappresentare, con uno dei miei disegni, l’80° anniversario della liberazione di Bologna. Ritengo fondamentale considerare tale liberazione come un momento di rinascita per il nostro paese, e i volti sorridenti di una bambina e di un bambino simboleggiano l’auspicio di una libertà che continui a prosperare. In un contesto politico e sociale segnato dall’incremento dell’estrema destra in tutto il mondo, questi ideali, che ci appartengono, sono oggi più che mai da difendere e proteggere. Spero che i nostri nonni possano rivivere i ricordi della loro infanzia e che i bambini comprendano l’importanza dei sacrifici compiuti dalle generazioni precedenti per conquistare e preservare la loro libertà.”

La stessa immagine è stata adattata da Costantini per realizzare una medaglia celebrativa che il 21 aprile, in piazza Nettuno, il sindaco Matteo Lepore apporrà sulle Bandiere delle Brigate partigiane in segno di riconoscimento del loro ruolo fondamentale per la Liberazione dal nazifascismo.

Per questo 80° anniversario, alle consuete cerimonie istituzionali del 21 e 25 aprile si affiancherà una proposta culturale.

In particolare il 21 aprile, dopo la cerimonia e gli interventi istituzionali del sindaco Matteo Lepore, Anna Cocchi presidente dell’Anpi provinciale di Bologna e del presidente della Comunità Ebraica di Bologna Daniele De Paz, da piazza Nettuno partirà le Biciclettata resistente (a cura di Fiab Bologna – Monte Sole Bike Group e Salvaiciclisti) che raggiungerà Villa Spada per assistere allo spettacolo itinerante in 9 tappe tra musica e teatro “C’erano una volta tante ragazze” di Loredana D’Emelio e Tita Ruggeri, con Tita Ruggeri, Cleonice Bortolotti, Les Triplettes (Silvia Donati, Daniela Galli e Barbara Giorgi). Sarà possibile fermarsi nel parco di Villa Spada per un pic-nic con Cucine Popolari.

Sarà la voce di Ginevra Di Marco insieme a Francesco Magnelli (tastiera) e Andrea Salvadori (chitarra), con il concerto “Memoria parla, consolante”, a chiudere la mattinata del 25 aprile in piazza Nettuno che dalle 10.15 ospiterà l’alzabandiera e gli interventi istituzionali del sindaco Matteo Lepore, di Anna Cocchi presidente dell’Anpi provinciale di Bologna, un rappresentante della Regione Emilia-Romagna e Albertina Soliani, presidente di Casa Cervi.

Per l’occasione è stata realizzata da Comune di Bologna e Anpi la pubblicazione “Bologna prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale. La Liberazione”. Uno strumento agile, ricco di immagini, curato dall’architetto Pietro Maria Alemagna che sarà distribuito a studenti e studentesse delle classi 4° e 5° degli istituti superiori della città metropolitana. Questa pubblicazione si pone l’obiettivo di comunicare nel modo più semplice e chiaro possibile la successione dei principali avvenimenti storici che hanno portato alla Seconda guerra mondiale e alla Liberazione dell’Italia e di Bologna dal nazifascismo. Gli avvenimenti nazionali e internazionali, e quelli più riferiti alla nostra città, si susseguono intrecciati fra di loro in un ordine strettamente cronologico.

Inoltre Anpi distribuirà 10mila manifesti formato 50×70 cm con il tricolore e la scritta W LA RESISTENZA da esporre a finestre e balconi.

Il Festival narrativo del paesaggio dedica l’edizione 2025 all’80° della Liberazione. Il programma di eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni ha come filo conduttore la memoria, con l’intento di intrecciare i principali itinerari naturalistici e culturali alle storie custodite dal paesaggio bolognese: Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia Minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini. Quest’anno inoltre il cartellone prevede anche eventi che hanno come luogo la Ciclovia del Reno, il Cammino di Sant’Antonio, Bologna Art Trail, Via Brentatori, Via del Gesso/Via dei Gessi e dei calanchi, Cammino dei Laghi, la Via Francesca della Sambuca, itinerari Guerciniani, il percorso di Morandi, i luoghi Marconiani e i Cimiteri.

La manifestazione trasforma i percorsi naturali in ricostruzioni di vite passate, così da disegnare una mappa narrativa, artistica e culturale di un territorio segnato dalla distruzione della guerra, ma anche risollevato dalla lotta della Resistenza.

Il programma aggiornato e dettagliato è consultabile su www.comune.bologna.it | www.cittametropolitana.bo.it.



Nel dettaglio il programma delle cerimonie del 21 e 25 aprile a Bologna

Lunedì 21 aprile

ore 10, Due Torri Partenza del corteo cittadino insieme alle Brigate partigiane bolognesi, alla Brigata Friuli in arrivo da Brisighella e alla Brigata Maiella

ore 10.30, piazza Nettuno

Deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei Gruppi di Combattimento dell’Esercito Italiano, preceduto dal suono a festa della campana dell’Arengo a cura dell’Unione Campanari Bolognesi.

Apposizione della medaglia celebrativa dell’80° anniversario alle Bandiere delle Brigate Partigiane

Interverranno: il Sindaco di Bologna, la presidente dell’Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, il presidente della Comunità Ebraica di Bologna Daniele De Paz.

ore 11.30, Banda Filarmonica Comunale “Primo Carlini” di Malalbergo

ore 12, Biciclettata resistente da piazza Nettuno a Villa Spada organizzata da FIAB Monte Sole Bike Group e Salvaiciclisti Bologna

ore 12.30, Villa Spada

C’erano una volte tante ragazze

di Loredana D’Emelio e Tita Ruggeri

con Tita Ruggeri, Cleonice Bortolotti, Les Triplettes (Silvia Donati, Daniela Galli e Barbara Giorgi) e un gruppo di allieve e allievi di Tita Ruggeri.

Spettacolo itinerante in 9 tappe tra musica e teatro nel Parco di Villa Spada.

ore 12.30 prima parte, appuntamento angolo via Casaglia/via Saragozza

ore 13 pic nic con Cucine Popolari, prato nella parte alta di villa Spada

ore 14.30 seconda parte, spettacolo itinerante, appuntamento nel prato della parte alta di Villa Spada

Venerdì 25 aprile piazza Nettuno

Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra.

Alle 10.15, in piazza Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani.

Interverranno: il Sindaco di Bologna, la presidente dell’Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, un rappresentante della Regione Emilia-Romagna e la presidente di Casa Cervi Albertina Soliani

Alle 11.30, Memoria parla, consolante con Ginevra Di Marco, voce; Francesco Magnelli, tastiera e Andrea Salvadori, chitarra

Alle 12, nel Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali nei campi di sterminio nazisti.



Le altre iniziative a Bologna

Dal 14 aprile al 5 maggio “Ciò che Resiste”

Le gigantografie dei volti dei partigiani con gli articoli della Costituzione saranno installate nelle Porte monumentali della città. Dodici grandi tele con i ritratti di sei partigiane e di sei partigiani bolognesi realizzati da Antonella Cinelli sulle porte monumentali della nostra città. Dodici ritratti per i primi dodici articoli della Costituzione per evidenziare il filo che lega la lotta dei partigiani e delle partigiane con la Liberazione e con la Costituzione nata dalla Resistenza, frutto dei progetti, dei sogni e dell’elaborazione politica dei giovani e delle ragazze che decisero di combattere il nazifascismo.

Dal 18 aprile al 1 maggio mostra in Manica Lunga

Palazzo d’Accursio (piazza Maggiore 6)

“LIBERI!!! 80 anni dalla Liberazione”

In esposizione 12 rielaborazioni pittoriche di foto d’archivio legate alla guerra di resistenza realizzate da Antonella Cinelli. Alle immagini, interamente realizzate ad olio nelle sfumature del blu oltremare, saranno sovrapposti testi in oro realizzati con polvere di ottone dei primi 12 articoli della Costituzione.

Dal 21 al 25 aprile, saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. Nel sito Storia e Memoria di Bologna, tutte le bandiere. Verranno deposte le corone nei luoghi della Resistenza e ai cippi dei partigiani caduti nei quartieri della città.

(19 marzo 2025)

