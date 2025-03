Lamborghini, superati per la prima volta i 3 miliardi di fatturato

E Lamborghini vola con un fatturato record. Il gioiello del gruppo Volkswagen si avvicina alla concorrente di Maranello tanto in termini di risultati finanziari che per numero di auto vendute. Lamborghini, come Ferrari, è un prodotto interamente italiano, le auto sono realizzate totalmente nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese e ha superato, per la prima volta, i tre miliardi di fatturato, con oltre diecimila auto vendute con le vendite a +5,7%.

Il fatturato è in aumento del del 16,2% rispetto al 2023, con un risultato utile operativo di 835 milioni di euro (+15,5% sul 2023). Ne dà notizia il Corriere.

(20 marzo 2025)

