“Giornalisti vittime in Eritrea, nel mondo e libertà di stampa”, un incontro a Palazzo d’Accursio

Martedì 18 marzo alle 16, in sala Anziani a Palazzo d’Accursio, si terrà l’incontro “Giornalisti vittime in Eritrea, nel mondo e libertà di stampa”, che fa parte del programma di eventi collaterali della mostra di Gianluca Costantini Cessate il fuoco 2005-2025. Vent’anni di battaglie per i diritti umani, allestita fino al 23 marzo in Manica Lunga e Sala Ercole a Palazzo d’Accursio.

Parteciperanno all’incontro: la vicesindaca Emily Clancy; il consigliere comunale Siid Negash; Gianluca Costantini; Vittorio Longhi, Carta di Roma – Associazione Articolo 21; Franca Manneas, Amnesty International; Luwam Mebrahtu Gebrehiwet, One day Siyum; Abraham Tesfai, attivista eritreo.

(17 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata