Morto Dandy Bestia, storico chitarrista degli Skiantos

Un altro pezzo degli Skiantos se n’è andato: è morto Dandy bestia, al secolo Fabio Testoni, storico chitarrista fondatore della band demenziale insieme a Freak Antoni, che conobbe al Dams. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo luglio. Il primo album degli Skiantos uscì nel 1977 e fu una rivoluzione: inventarono un genere, furono autori di performance eversive senza precedenti rimaste memorabili nel rock italiano.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha espresso a nome dell’Amministrazione comunale il cordoglio alla famiglia e agli amici per la scomparsa di Fabio Testoni, in arte Dandy Bestia; “Dopo Freak Antony se ne va un altro dei protagonisti degli Skiantos. Un gruppo importante per Bologna e per la musica italiana a cui in tanti siamo stati affezionati. Lo ricorderemo”.

(16 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata