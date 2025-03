Una maratona teatrale dal romanzo di Thomas Mann “La montagna incantata”, il 22 e 23 marzo

Dopo quattro anni di lavoro con allestimenti itineranti nelle ‘scenografie di senso’ del Cimitero militare germanico del passo della Futa, sull’Appennino tosco-emiliano e del complesso monumentale di San Michele in Bosco all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna La montagna incantata di archiviozeta, dal romanzo di Thomas Mann, approda sul palcoscenico di un teatro, all’Arena del Sole di Bologna, per un evento speciale in forma di maratona il 22 e 23 marzo 2025, che consentirà per la prima volta di vedere il lavoro intero in una giornata. Un’occasione unica nell’anno in cui ricorrono due importanti anniversari: i 150 anni dalla nascita e i 70 dalla morte di Thomas Mann.

Un percorso cominciato con la messa in scena della prima parte nel luglio 2022 al Cimitero militare germanico della Futa, e proseguito nel 2023 con il secondo episodio e nel 2024 con il terzo, nello stesso luogo, al quale la compagnia è particolarmente legata; simbolo storico di una guerra feroce e della riconciliazione tra popoli, proprio su quelle montagne dove la resistenza ha lottato contro il nazifascismo. «Abbiamo riletto questo romanzo durante la pandemia – spiega la compagnia – e abbiamo subito pensato che fosse il romanzo del nostro tempo: malattia e guerra. Senza bisogno di nessuna attualizzazione, bastava leggere e mettersi in ascolto».

Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni guidano un affiatato gruppo di giovani attrici e attori in un attraversamento di uno dei più importanti romanzi del Novecento. Lo spettacolo, diviso in tre parti, copre un ampio arco temporale per assecondare l’affondo nella complessità dell’opera letteraria di Thomas Mann; un corpo a corpo con un immenso romanzo, uno scavo alla ricerca di una coerenza drammaturgica che, alternando scene a tratti esilaranti, ruota intorno alle domande ultime: che cos’è il tempo? Che cosa sono la libertà, la reclusione, la malattia, la guerra, la morte? Qual è il rapporto tra la pianura e la montagna, tra lo spazio e il tempo?

Il protagonista è Hans Castorp, un giovane ingegnere di Amburgo che, entrato in un sanatorio per una breve visita a suo cugino Joachim, muovendosi in quel mondo magico d’alta montagna, inizia a perdersi nei dibattiti tra forze avverse, nelle discussioni tra i due pedagoghi che si contendono il suo spirito – il sereno umanista italiano Settembrini, liberale e assertore del progresso umano – e Naphta – l’ascetico e violento gesuita di origine ebraica, comunista e dogmatico negatore dell’umanesimo progressista; si perde accecato dall’amore per Claudia Chauchat e dalla personalità dionisiaca di Peeperkorn.

Una delle novità di questo allestimento, che di fatto è una nuova regia, sono le videoproiezioni che in alcuni momenti diverranno il panorama visivo dello spettacolo. Il lavoro di ricerca e montaggio dei filmati tratti da materiali provenienti da fondi diversi è stato curato da Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del film di famiglia.

Teatro Arena del Sole

Via dell’Indipendenza 44, Bologna

22 e 23 marzo 2025

Sala Leo de Berardinis

sabato ore 15.00 | domenica ore 11.30

drammaturgia e regia Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

partitura musicale Patrizio Barontini

con Diana Dardi, Antonia Guidotti, Gianluca Guidotti, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Enrica Sangiovanni, Giacomo Tamburini

violoncello Francesco Canfailla

e con la partecipazione in voce di Omar Giorgio Makhloufi

scenografia, costumi, oggetti Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni

sartoria e costumi Carnevale “Notte di Valpurga” les libellules Studio e Elena Fregni

invenzioni e tecnica Andrea Sangiovanni

luci Camilla Mazza

assistenza canto corale Gloria e Giovanna Giovannini

assistenza coreografia Carolina Giudice

filmati d’archivio in collaborazione con Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia

foto di scena Franco Guardascione

produzione archiviozeta

in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

prima assoluta | durata 6 ore e 45 minuti | tre parti con due intervalli

(17 marzo 2025)

