Mercoledì 5 febbraio 2025 alle ore 20, a Palazzo Vizzani, sede dell’associazione bolognese Alchemilla, apre al pubblico In Our Real Life, mostra personale dell’artista olandese Jason Hendrik Hansma, a cura di Gabriele Tosi. L’evento espositivo è promosso da Alchemilla e realizzato nell’ambito di ART CITY Bologna, programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune di Bologna, in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera.

La distinzione tra natura e città si dissolve. I fiumi invadono le cantine, il vento scardina le finestre, il fuoco brucia le porte. La terra danza e forse la Garisenda crolla. I luoghi chiusi fanno paura. La ricerca di Jason Hendrik Hansma (Lahore, Pakistan, 1988; vive a Rotterdam) esplora l’interstizio e il liminale. Pescando da un’ampia gamma di riferimenti e materiali, il suo lavoro affronta gli standard architettonici, culturali e fisici pensando come l’opera d’arte agisca fuori dalle norme. Per l’artista, una fotografia può essere realizzata nel corso di mesi, un’intera mostra può svolgersi in spazi di transizione come corridoi, soglie o davanzali. Nel suo lavoro il linguaggio, e la perdita di esso, gioca un ruolo chiave per riconsiderare i mezzi che utilizziamo per collocarci nel mondo, con e attraverso gli altri.

In mostra, il pubblico potrà vedere – per la prima volta in Italia e per la prima volta insieme in assoluto – i due video realizzati nell’ambito di In Our Real Life, progetto che raccoglie filmati amatoriali che catturano elementi naturali come l’acqua e il fuoco abbattersi con forza contro architetture di tutto il mondo. La componente sonora dei due video, centrale nella resa emotiva dell’opera, è firmata rispettivamente dai compositori Kelman Duran e Ssaliva. Per Hansma, il lavoro chiama in causa una prospettiva di controllo legata ai mezzi visivi che raccontano il reale: “Attraverso uno scraping manuale ho raccolto video da fonti amatoriali che sono stati caricati online con una sintassi di tag e metadati. Questa lunga operazione mi ha portato a riflettere sulla traduzione e sull’eccesso di nominazione nella prospettiva di Walter Benjamin, sull’imposizione del linguaggio come mezzo di controllo. Queste raccolte sembrano più dei ‘flussi’ di partecipazione con l‘‘innominabile’, o con ciò che ‘non può essere nominato’ perché attraversato da una trasformazione continua. Forse ci sono cose nelle nostre vite troppo ‘reali’ per essere assegnate a una categoria fissa e a una denominazione”.

In Waves l’artista olandese raccoglie video di mareggiate da tutto il mondo: Saint Malo in Francia, Koh Lanta in Thailandia, Montevideo in Uruguay e altri 50 luoghi si uniscono in un montaggio che restituisce i singoli eventi come manifestazioni di un’unica onda anomala. La colonna sonora di Kelman Duran amplifica l’ipnosi dell’osservatore di fronte al mare che assorbe l’architettura.

Una versione rallentata di “Close to You” di Rihanna (2016), del DJ belga Ssaliva, è invece la colonna sonora di Embers, in cui il montaggio è dedicato agli incendi boschivi. Dall’Australia al Marocco passando per diversi luoghi sconosciuti, lo sguardo attraversa le ceneri di un fuoco che sembra estendersi all’infinito.

L’evento è il primo appuntamento di Climatica, un programma curato da Gabriele Tosi per Alchemilla in collaborazione con Toast Project. Ospitato nelle sale settecentesche di Palazzo Vizzani, Climatica espone pratiche artistiche che ricercano connessioni emotive e fisiche tra il privato degli spazi interni e la dimensione collettiva dell’ambiente esterno.

Jason Hendrik Hansma (Lahore – Pakistan, 1988) ha studiato al Piet Zwart Institute e al Jan van Eyck. Il suo lavoro è stato presentato a: UNESCO; Bauhaus, Dessau; Maison van Doesburg; KADIST; Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA; Art Basel Hong Kong’s Satellite Program; Eye Filmmuseum; Ludwig Forum für Internationale Kunst; Contemporary Art Centre Vilnius; Centre Georges Pompidou; Parc Saint-Léger Centre d’art Contemporain; Hordaland Kunstsenter; Centre International d’art et du paysage de l’île de Vassivière; Center For Contemporary Art Futura; Manifattura Tabacchi Firenze, Jan van Eyck e De Appel, tra gli altri. Hendrik Hansma è stato tutor presso la Gerrit Rietveld Academie; The Hague (KABK); Masters of Artistic Research at the University of Amsterdam; Brno University of Technology Faculty of Fine Arts, ed è stato un ricercatore presso il Rietveld/Sandberg. Hendrik Hansma è anche consulente per il comitato della Mondriaan Foundation ed è co-direttore e co-curatore di Shimmer (insieme a Eloise Sweetman), uno spazio espositivo e studio curatoriale. Shimmer ha mostrato oltre 150 pratiche tra cui quelle di stanley brouwn, Raqs Media Collective, Ellen Gallagher, Charlotte Posenenske, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Felix Gonzalez-Torres e Lawrence Weiner. Ha vissuto e lavorato a Parigi, Bangkok, Tokyo e Amsterdam e attualmente vive e lavora a Rotterdam e Berlino.

Alchemilla è un’associazione culturale non-profit che sostiene la ricerca, la sperimentazione e la produzione di progetti nell’ambito delle arti visive e performative, mettendo in relazione le figure professionali coinvolte, con particolare riguardo e cura verso i giovani talenti. Lo spazio di Alchemilla è pensato per ospitare artisti, curatori, performer e intellettuali, di passaggio o in residenza. L’associazione dispone di quattro studi dove ospita artisti per lunghi periodi, una stanza dedicata alla residenza di artisti under 30, organizza mostre, performance, incontri, presentazioni e workshop. La natura ibrida e interdisciplinare dei progetti proposti rende Alchemilla un luogo di sperimentazione e di contaminazione. Gli ambienti dell’associazione sono multifunzionali e versatili e si trovano all’interno di Palazzo Vizzani, uno degli edifici più significativi della fine del ‘500 bolognese, dove il passato e il presente si incontrano vivificandosi reciprocamente.

Jason Hendrik Hansma

IN OUR REAL LIFE

A cura di Gabriele Tosi

dal 5 al 9 febbraio 2025

Inaugurazione: mercoledì 5 febbraio, ore 20>22

Alchemilla | Palazzo Vizzani, via Santo Stefano 43, Bologna

Promossa da: Alchemilla

In collaborazione con: Toast Project

Con il sostegno di: Mondriaan Fund

Si ringrazia: Zunarelli Studio Legale Associato

Nell’ambito di: ART CITY Bologna

Orari: 6-9 febbraio h 11>15

Ingresso: libero

Informazioni: info@alchemilla43.it | www.alchemilla43.it

(4 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata