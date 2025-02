Alluvione, partiti i lavori per la riparazione delle rotture del torrente Ravone in via Brizio e Andrea Costa

Sono partite le attività di riparazione delle due rotture del manufatto del Torrente Ravone, rispettivamente in via Brizio 2-4 e Andrea Costa 81-83. In particolare da ieri è iniziato l’allestimento dei cantieri in via Brizio e le prime operazioni preliminari di sgombero e pulizia del cantiere per la successiva ricostruzione del muro laterale.

Da giovedì si avvieranno anche le attività in via Andrea Costa 81 per la ricostruzione del solaio.

I lavori sono svolti dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con il Comune di Bologna.

“Era un impegno che ci eravamo presi con i cittadini nelle nostre assemblee di quartiere – è il commento del sindaco Matteo Lepore -. Grazie al nuovo accordo con la Regione ora si parte e credo sia importante”.

(4 febbraio 2025)

