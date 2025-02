“Chiedi al Maestro!”, venerdì 7 febbraio ore 19.00. Bologna, Gallery 16

di Redazione Bologna

Venerdì 7 febbraio a Bologna, nell’ambito di Art City 2025 – la manifestazione che celebra l’arte contemporanea promossa dal Comune di Bologna e BolognaFiere in occasione di Arte Fiera – 24FRAME Future Film Fest offre un’occasione unica per tutti gli appassionati di cinema d’animazione. Alle ore 19.00 Gallery 16 ospiterà l’evento “Chiedi al Maestro!”, una serata dedicata alla magia dell’animazione e ai protagonisti di questo straordinario linguaggio visivo.

Come ogni anno, il Festival propone un contenuto esclusivo per le giornate dell’arte in città, legando il mondo dell’animazione con quello dell’arte contemporanea.

L’evento vedrà la partecipazione di Marino Guarnieri, uno dei registi del pluripremiato Gatta Cenerentola, che presenterà il suo ultimo libro “Chiedi al maestro. Confronti d’autore sull’animazione” (ed. Tunué, 2024). Il volume esplora la carriera del regista e animatore che si interroga sul significato del suo lavoro in relazione ai grandi maestri dell’animazione. Attraverso una serie di dialoghi con “mostri sacri” come Bruno Bozzetto, Bill Plympton e Michel Ocelot, Guarnieri cerca di scoprire come mantenere viva la passione e l’autenticità nel proprio lavoro creativo. Il risultato è un’opera che unisce auto-analisi, racconto e approfondimento tecnico.

La Libreria Trame sarà presente all’evento con un book point per un meet & greet con l’autore. Dopo l’incontro, spazio alla proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi dal 24FRAME Future Film Fest 2024, che offriranno al pubblico una panoramica sul cinema d’animazione contemporaneo e sulle nuove tendenze in arrivo.

A concludere la serata il Dj set “A Shot in the Dark” a cura di Davide Testoni aka Devil DJ, che porterà il pubblico in un viaggio musicale tra suoni inediti e distopici. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Info: https://www.futurefilmfestival.it/it/.

(4 febbraio 2025)

