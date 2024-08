Arrestato un cittadino straniero senza fissa dimora, già ricercato

La volante del Commissariato Due Torri San Francesco ha eseguito un provvedimento di esecuzione di carcerazione nei confronti di un cittadino algerino del ’76. Gli agenti hanno intercettato su via S. Giacomo l’uomo, risultato poi essere il ricercato, che stazionava su degli scalini.

L’uomo alla vista degli agenti, risultava particolarmente nervoso e sorpreso, e riferiva di non essere in possesso di nessun documento identificativo, così veniva veniva condotto presso la locale Questura per i rilievi fotodattiloscopici. L’uomo, senza fissa dimora, risultava gravato da una cattura per l’esecuzione di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di reclusione di mesi 10, oltre al recupero della pena pecuniaria pari a 3000€, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Da maggiori controlli, lo stesso, risultava avere numerosi precedenti di polizia e condanne in materia di stupefacenti.

Gli operatori, dopo aver avvisato il P.M. di turno, traducevano l’algerino nella locale Casa Circondariale.

(26 agosto 2024)

