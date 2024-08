Internazionale a Ferrara 2024: dal 4 al 6 ottobre l’appuntamento con il giornalismo dall’Italia e dal mondo

Nuove prospettive di pace. È questo il tema al centro della diciottesima edizione di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato da Internazionale, il settimanale che da oltre 30 anni porta in Italia il meglio della stampa straniera, e dal Comune di Ferrara. Dal 4 al 6 ottobre il mondo del giornalismo e della cultura si dà appuntamento a Ferrara per confrontarsi e riflettere sui grandi temi dell’attualità: dai diritti civili alla tecnologia, dall’ambiente ai nuovi scenari geopolitici. Giornaliste e reporter, intellettuali e scrittrici arriveranno da ogni parte del mondo per confrontarsi e condividere punti di vista e prospettive. Oltre 150 ospiti da 26 Paesi per 3 giorni di dibattiti, incontri, rassegne e spettacoli completamente gratuiti. E la pace è anche nel logo della manifestazione: per il 2024, il mondo disegnato come ogni anno dall’illustratrice Anna Keen stringe fra le mani una bandiera con una colomba bianca.

Zerocalcare al festival. E proprio alla ricerca di nuovi punti di equilibrio sarà dedicato l’incontro fra il disegnatore Zerocalcare e la regista e sceneggiatrice Alice Rohrwacher. Due immaginari tanto distanti che però trovano un punto d’incontro nel tentativo di parlare del mondo contemporaneo, delle sue contraddizioni e dei punti di frattura, a partire dai margini, con uno sguardo al tempo stesso ingenuo e ironico ma anche disincantato e critico. Da questo approccio nascerà una riflessione sui limiti della nostra società e i conflitti che essa genera, da quelli combattuti con le armi, a quelli sociali, a quelli contro l’ambiente e contro stili di vita più sostenibili.

L’anteprima. Anche quest’anno il festival si aprirà con un’anteprima in collaborazione con Ferrara sotto le stelle. Appuntamento la sera di giovedì 3 ottobre al Teatro Comunale, dove si esibirà Einstürzende Neubauten, il gruppo berlinese annoverato tra i maggiori e più originali innovatori del rock sperimentale.

I Ritratti degli ospiti. La sezione Ritratto, che ogni settimana sulla rivista approfondisce la storia di un personaggio, arriva a Ferrara. Con le storie di Fátima Muriel Silva, attivista colombiana, difensora dei diritti delle donne e di genere in Putamayo, una delle regioni della Colombia più colpite dal conflitto armato, e Tunde Onakoya, scacchista e attivista nigeriano che si batte per sostenere l’istruzione dei bambini africani delle comunità povere utilizzando il gioco degli scacchi come strumento pedagogico.

Dalla Russia alla Cina, la geopolitica contemporanea. A Internazionale a Ferrara si tornerà a parlare di Russia con Mikhail Zygar, giornalista, scrittore e regista russo-americano nonché fondatore e caporedattore dell’unico canale televisivo indipendente russo, Dozhd/TVRain. Della prospettiva Ucraina, di resistenza, mobilitazione militare e di costruzione di una nuova identità collettiva e nazionale a due anni e mezzo dall’inizio della guerra si parlerà con lo scrittore ucraino Andrei Kurkov. L’Argentina con il suo presidente, Javier Milei, al centro del talk del giornalista e scrittore, Martín Caparrós. Ma anche Corea del Nord con John Delury, professore americano che insegna studi cinesi alla Yonsei University di Seoul e Barbara Demick, giornalista del Los Angeles Times e autrice del volume I mangiatori di Buddha (Iperborea 2024). Di Cina, per riflettere sul cambiamento degli equilibri di potere nel mondo, invece, parlerà Wang Hui, professore cinese dell’Università di Tsinghua a Pechino, esperto in letteratura e storia intellettuale cinese. E poi gli Stati Uniti per parlare dei movimenti studenteschi e del nuovo attivismo giovanile, dell’impatto che potrebbero avere sulla prossima campagna elettorale statunitense, in particolare sulla sinistra. E ancora, di politica e marxismo si discuterà con Kohei Saito, filosofo giapponese che ha ribaltato l’interpretazione della dottrina di Marx in chiave ecologista e Astra Taylor, regista e scrittrice canadese-americana. Interverranno all’incontro il direttore di Internazionale Giovanni De Mauro e lo storico Giuliano Milani. Di resistenze si discuterà, poi, con Olivier Roy professore di scienze politiche francese e massimo esperto di Islam e Adam Shatz, giornalista della London Review of Books. Non mancherà un momento di approfondimento su Gaza attraverso le storie di resistenti, vittime e testimoni del conflitto per raccontare l’offensiva israeliana da chi ha vissuto e lavorato in quel territorio, con Youmna ElSayed, giornalista egiziano palestinese, l’Illustratrice palestinese, Malak Mattar e Ruba Salih dell’Università di Bologna. Si parlerà ancora di Israele e Palestina, a un anno di distanza dal massacro del 7 ottobre che ha portato mesi di guerra e distruzione a Gaza, con Amira Hass, scrittrice e giornalista israeliana del quotidiano Haaretz.

Diritti umani. Da Gaza all’Italia. Si rinnova anche per questa edizione la partnership con Medici Senza Frontiere, che al festival porterà la sua testimonianza anche sul dramma di Gaza e permetterà al pubblico, grazie alla presenza di un’installazione, di sperimentare la realtà di chi lavora ogni giorno in situazioni di emergenza. La visita guidata a un’altra installazione, quella della street artist Alice Pasquini, sempre in collaborazione con Medici Senza Frontiere, invece, racconterà le storie di civili e personale sanitario colpiti in cinque diverse guerre, dall’Ucraina al Sudan.

Femminismi tra bellezza e ciclo mestruale. A Internazionale a Ferrara, come ogni anno, si parlerà di femminismo anche a partire da un ragionamento sulle categorie estetiche con l’artista tedesca di origine afgana Moshtari Hilal, autrice di Bruttezza (Fandango 2024). Il ciclo mestruale, ancora un grande tabù dei nostri tempi, al centro dell’incontro con Kate Clancy, antropologa biologica americana e specializzata in salute riproduttiva, con il suo volume Ciclo (Luiss University Press 2024).

Un secolo di migrazioni. Si torna a parlare anche di migrazioni nell’incontro costruito a partire dall’ultimo libro di Gabriele Del Grande “Il Secolo Mobile” (Mondadori), con le foto e i video d’archivio di un intero secolo per provare a raccontare la storia delle migrazioni vista dal futuro, con un monologo multimediale curato dall’autore.

Le nuove città. Le città, le loro prospettive e le grandi sfide dell’urbanistica contemporanea: a Internazionale a Ferrara si parlerà anche di nuove modalità di abitare, di politiche urbane, ambiente e sostenibilità. Dal “caso Vienna”, città modello in tutta Europa per l’edilizia sociale, all’impatto energetico degli edifici, fino all’analisi in chiave critica del rapporto tra diritti, soggetti e spazi per esplorare la città nella sua matrice ambivalente come strumento di discriminazione o di inclusione.

Ambiente e sostenibilità. Non mancherà una riflessione sull’ambiente nell’incontro in collaborazione con il Cospe, al quale interverranno l’avvocato colombiano e leader indigeno Cesar Wilinton Chapal Quenama e Catherine Yortady Figueroa Cadena, leader indigena colombiana, vice direttrice dell’associazione che difende i diritti degli indigeni e coordinatrice di progetti sostenibili per comunità indigene nel Putumayo. Mentre con lo scrittore e giornalista canadese John Vaillant, autore L’età del fuoco (Iperborea), si parlerà del “Petrocene”, l’età del petrolio. Un incontro organizzato con il sostegno del Canada Council for the Arts.

AI e Scienza. Tanti gli incontri per esplorare limiti e potenzialità dell’intelligenza artificiale, da quello organizzato in collaborazione con Dg Connect, con Roberto Viola, Direttore Generale per le politiche digitali della Commissione Europea, alla proiezione di Life is a Game, il documentario del filmaker Luca Quagliato e della giornalista di Irpimedia Laura Carrer che, attraverso la storia di tre rider, esaminerà l’impatto che questa nuova forma di economia basata sulla gamification del lavoro ha, non solo sulla vita quotidiana delle persone coinvolte, ma anche sulla geografia urbana, costantemente ridisegnata nei percorsi e nelle destinazioni d’uso. Ma spazio anche alla scienza con il neurochirurgo e neuroscienziato, Rahul Jandial che scandaglierà il mondo dei sogni interpretandolo come il laboratorio del nostro cervello.

I libri a Internazionale a Ferrara. Appuntamento con Daria Bignardi, giornalista e scrittrice, che presenterà il suo ultimo libro, Ogni prigione è un’isola (Mondadori), una narrazione nell’isolamento e nelle carceri raccontata attraverso storie e testimonianze dei protagonisti, in dialogo con il cantautore Vasco Brondi. L’evento sarà in collaborazione con Unipol Gruppo. Anche poesia al festival con Joëlle Sambi, autrice belgo-congolese, attivista LGBTQIA+ e poetessa, un incontro introdotto dalla traduttrice e giornalista Francesca Spinelli.

Musica e arte. Non mancheranno momenti dedicati alla musica con Teho Teardo, musicista e compositore insieme a Giovanni Ansaldo, giornalista di Internazionale, e all’arte con una mostra di opere di artisti ferraresi e modenesi tra ottocento e novecento che incontrerà la collezione permanente del museo. È prevista una visita guidata a cura del direttore del museo e in collaborazione con Direzione regionale musei Emilia-Romagna, Assicoop Modena&Ferrara, Legacoop Estense.

Laboratori e rassegne. Con il festival di Internazionale a Ferrara tornano anche i workshop. Presso l’Università di Ferrara, infatti, si terranno 10 workshop su giornalismo, fumetto, podcast e tecnologia. Presenti anche le rassegne di Internazionale Mondovisioni – con tanti documentari su attualità, diritti umani e informazione, a cura di CineAgenzia in collaborazione con Internazionale e in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 – e Mondoascolti – la rassegna di audiodocumentari a cura di Jonathan Zenti e realizzata grazie al contributo di Fandango podcast.

Informazioni utili. Tutti gli incontri sono gratuiti, gli spazi sono privi di barriere architettoniche e raggiungibili a piedi o in bicicletta. Per tutti i dettagli e le informazioni sul festival e per scoprire il programma, consultare il sito.

