A Bologna la seconda edizione di Social Beer Festival

Dopo il successo della prima edizione, giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2024 torna a Bologna il festival dei birrifici sociali organizzato dal Birrificio Vecchia Orsa. Dalle 18.00 in poi il Fuori Orsa DLF, all’interno del Parco del Dopolavoro Ferroviario, ospiterà oltre 20 spine dei birrifici Vecchia Orsa (San Giovanni in Persiceto), Articioc (Parma), Bàgolo (Verona), Sbam (Bari), Pintalpina (Sondrio) e La Piazza (Torino).

Due serate all’insegna del divertimento, della birra artigianale ma anche di storie e di buone pratiche. Si inizia giovedì 5 alle ore 19.00 con il talk Bevi socialmente. Tenere i pregiudizi lontani dal bicchiere organizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Arca di Noè. Il palco ospiterà uno spazio di confronto e scoperta, dove i birrifici presenteranno i vari progetti sociali che li caratterizzano e contraddistinguono.

Cosa significa essere un birrificio sociale? Come può la birra diventare motore di inclusione lavorativa e sociale? Claudio Succi, Radio Città Fujiko, ne discute con i birrai del Social Beer Festival.

Le serate proseguiranno con la possibilità di scoprire e degustare le birre artigianali delle realtà presenti. Come racconta Enrico Govoni, Mastro birraio del Birrificio Vecchia Orsa, “la prima edizione ha visto la partecipazione di moltissime persone: quest’anno abbiamo quindi deciso di raddoppiare le date e saranno sei i birrifici sociali presenti con le loro spine. Vorremmo che il festival diventasse un punto di riferimento per le persone appassionate di birre artigianali e che, come ci ricorda il titolo del talk, vogliono tenere i pregiudizi fuori dal bicchiere”.

Durante le serate sarà inoltre possibile cenare presso il Fuori Orsa DLF con un menù che include piadine alle trebbie e piatti a base di birra.

(26 agosto 2024)

