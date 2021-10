di Redazione, #Amministrative2021

Gli exit poll danno un vantaggio di oltre trenta punti al candidato Matteo Lepore che, se venissero confermati, vorrebbe dire che Salvini è stato distrutto in Emilia-Romagna per la seconda volta in meno di 24 mesi. Battistini candidato salvini-meloniano arriverebbe con difficoltà al 30%.

(4 ottobre 2021)

