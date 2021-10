aMa Bologna presenta “Portici e Luce. Mostra fotografica 8-10 ottobre” al Grand Hotel Majestic “già Baglioni”

di Redazione, #Bologna

Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” è lieto di ospitare la mostra fotografica Portici e Luce di Giovanna Fiorentini, che indaga sulla relazione tra luce e i portici di Bologna. Dall’8 al 10 ottobre Portici e Luce sarà visibile al Cafè Marinetti con ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria e green pass per gli over 12.

La mostra, interamente realizzata con iPhone, è un omaggio ai portici bolognesi, Patrimonio Unesco da luglio 2021. La bellezza di Bologna vista attraverso i suoi portici, tra scorci, ombre lunghe e mattine assolate. Dai portici alti di Via Castiglione a quelli color panna di Via Galliera, fino a portici stretti in via Parigi. Portici e Luce è un omaggio alla città, a chi la vive ogni giorno godendo di tanta meraviglia.

A tutti i visitatori saranno omaggiate due cartoline con due tratti di portico grazie all’Osteria dell’Orsa, storico locale bolognese e il Centro Commerciale Borgo. In contemporanea alla mostra speciale videoproiezione dedicata ai portici a cura di Beatrice Di Pisa.

Portici e Luce fa parte di aMa Bologna, la rassegna dedicata ad arte Movimento ed ambiente nell’ambito di Bologna Estate. Durante il weekend gli orari saranno venerdì 8 ottobre dalle 17.30 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13. Info e prenotazioni al 3357231625.

Il programma delle visite guidate aMa Bologna fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone estivo promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica ed è resa possibile grazie a BCC Felsinea, Main Sponsor, AICIS Promuovere Comunità Empatiche,Alce Nero,CAMPA,Macron e grazie al contributo del Comune di Bologna.

Info: www.bolognadavivere.com | www.bolognaestate.it.

(6 ottobre 2021)