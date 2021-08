Mattia Santori, leader delle Sardine, candidato in consiglio comunale a Bologna

di Paolo M. Minciotti, #politica

Dovrebbe essere dato martedì 24 agosto, secondo Repubblica, da Mattia Santori stesso, l’annuncio ufficiale della sua candidatura con il PD per il consiglio comunale di Bologna. La notizia, ancora non confermata, nella migliore tradizione dello scannatoio PD, ha già scatenato un putiferio con gli assessori sostenitori di Isabella Conti che non sono proprio soddisfatti. Diciamo.

Così mentre il quotidiano diretto da Molinari si distingue per cattivissimo gusto, misto a polemica da lavandaia definendo le Sardine “movimento ittico”, la notizia è quella del lungo braccio di ferro tra PD e Coraggiosa per avere Santori in lista perché, battute da pesce lesso a parte, lui vale migliaia di voti.

Il 3 e il 4 ottobre dunque Santori correrà con il PD: sono i quotidiani locali come Il Resto del Carlino e Il Corriere di Bologna a dare la notizia per certa, ma manca ancora l’ufficialità, che si avrà in una conferenza stampa che Santori avrebbe previsto per martedì 24. Della candidatura di Mattia Santori avevamo parlato anche noi nel marzo scorso, poi Santori aveva ottenuto anche il sostegno di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Ora Santori sembra avere optato per candidarsi con il PD e il malcelato fastidio con il quale la stragrande maggioranza dei quotidiani sta dando la notizia, tra battute infelici ed insinuazioni di vario tipo, fanno pensare che Santori abbia fatto la cosa giusta.

(20 aprile 2021)

