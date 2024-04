Il PD ha deciso. Alle Europee 2024 Stefano Bonaccini capolista nel Nord-Est

Stefano Bonaccini sarà capolista nel Nord-Est alle Europee dell’8 e 9 giugno 2024 in chiusura di legislatura anche. E’ stato un “sì” sofferto quello del presidente dell’Emilia-Romagna dopo la proposta della segretaria Elly Schlein.

La decisione di Bonaccini all’interno di quella che è “una sfida decisiva per il futuro dell’Europa”, come afferma in una nota la stessa segretaria del PD “e dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Stefano Bonaccini di guidare la lista del Nordest”. Ha scelto un cavallo di razza per Bruxellese (e se lo tiene anche lontano dalla segreteria del PD).

Stefano Bonaccini è dunque candidato alle elezioni Europee e correrà da capolista nel Nord-Est. Il video in basso, pubblicato dal presidente dell’Emilia-Romagna, spiega con attenzione ogni ragione della sua decisione e anche perché gli emiliano-romagnoli dovrebbero riconfermare il centro-sinistra alla guida della regione-locomotiva d’Italia.



(20 aprile 2024)

