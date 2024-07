Bologna città italiana più attraente per gli investimenti esteri. La dichiarazione dell’assessore Raffaele Laudani

“I dati raccolti da FDI intelligence, società del Financial Times, confermano la grande capacità attrattiva di investimenti e talenti che caratterizza la nostra città. Un risultato che premia il lavoro che in questi anni hanno portato avanti la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna per sostenere lo sviluppo in settori chiave. Non solo l’automotive e il manifatturiero, ma anche e soprattutto l’economia della conoscenza, pilastro dello sviluppo futuro della nostra città e regione, a partire dagli investimenti al Tecnopolo di Bologna e più in generale a strategie come quella della Città della Conoscenza e del distretto TEK – commenta così l’assessore Laudani i dati dell’FDI, Intelligence, riportati oggi dal Sole 24 Ore, che vede Bologna prima città in Italia per attrattività di investimenti esteri e terza in Europa occidentale -. Bologna è già un hub europeo di primo piano sui big data e l’intelligenza artificiale, sarà fondamentale continuare a lavorare per sfruttare appieno le potenzialità che ci sono per caratterizzarsi e specializzarsi ancora di più su scala globale, rafforzando l’insieme delle politiche che fanno oggi delle città internazionali i principali attrattori di investimenti e di nuovi talenti. Oggi le città che sono più capaci di attrarre investimenti e talenti sono quelle che offrono una migliore qualità della vita e maggiore coesione tra le persone. Salute, servizi, diritti, su questo concentreremo i nostri sforzi nei prossimi mesi e anni”.

Così la nota stampa inviata in redazione.

(5 luglio 2024)

