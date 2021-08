Teatro del Baraccano: “Respighi Suite” il 21 agosto

di Redazione, #Bologna

Continuano gli appuntamenti del Respighi Project, il primo festival in Italia dedicato a Ottorino Respighi, con un concerto con l’Orchestra del Baraccano. Il programma prevede Le Antiche arie e danze per liuto, una raccolta di libere trascrizioni da brani per liuto del XVI e XVII secolo, realizzate da Ottorino Respighi e organizzate in tre suites per diversi organici orchestrali.

Nel 1917 Respighi realizzò la Prima suite, nel 1923 la Seconda suite, nel 1931 la Terza suite. La moglie Elsa le raccolse e le riordinò tutte nel 1937. Nell’arrangiamento originale di Fabio Codeluppi, Giambattista Giocoli e Filippo Mazzoli le otto parti reali che compongono l’ensemble cercano di riprodurre tutti i colori orchestrali pensati da Respighi, con l’intento di creare una sintesi affascinante tra il garantire la presenza di strumenti fondamentali per Respighi, come l’arpa e il clavicembalo, ed il ricercare un suono nuovo e moderno con l’inserimento di fisarmonica e basso tuba. L’Orchestra del Baraccano sarà diretta da Giambattista Giocoli.

Appuntamento il 21 agosto.

ORCHESTRA DEL BARACCANO

direttore Giambattista Giocoli

Gabriele Bellu violino | Filippo Mazzoli flauto

Lorenzo Fantini fagotto | Alice Caradente arpa

Maria Luisa Baldassari clavicembalo | Alexey Manyak fisarmonica

Fabio Codeluppi tromba | Gianluigi Paganelli basso tuba

arrangiamenti Fabio Codeluppi, Giambattista Giocoli e Filippo Mazzoli

