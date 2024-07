Festa delle nuove cittadinanze, il 15 luglio in piazza Maggiore serata dedicata alle 1507 persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2023 a Bologna

di Redazione Bologna

Per il secondo anno il Comune organizza la Festa delle nuove cittadinanze, un momento importante per celebrare l’ottenimento della cittadinanza italiana. Sono 1.507 le persone residenti a Bologna che nel 2023 hanno acquisito la cittadinanza italiana invitate alla serata. Lunedì 15 luglio dalle 20 in piazza Maggiore si alterneranno sul palco testimonianze e danze a cura delle Associazioni del Centro interculturale Zonarelli che porteranno nel cuore della città cultura, storia e tradizioni dal mondo con danze e musica.

Al link che segue il programma della serata https://www.comune.bologna.it/notizie/festa-nuove-cittadinanze-2024 che sarà condotta da Sambu Buffa. Le conclusioni della vicesindaca di Bologna Emily Clancy precederanno la proiezione a cura di Cineteca di Bologna del film “La mia classe”, introdotta dal protagonista Valerio Mastandrea e dal regista Daniele Gaglianone.

La serata è organizzata dal Comune di Bologna con la collaborazione di WeWorld, organizzazione impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambine in 26 Paesi del mondo compresa l’Italia, e Dalla Parte Giusta della Storia e di Cineteca di Bologna. Il Comune di Bologna riconosce l’importanza fondamentale del diritto di cittadinanza, nel 2022, il Consiglio comunale ha modificato il proprio Statuto, l’atto che esprime formalmente e solennemente i principi fondamentali che riguardano l’Istituzione, inserendo due nuovi articoli.

(13 luglio 2024)

